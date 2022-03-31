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Самая большая роскошь теперь аренда: почему россияне боятся купить гаджеты даже в кредит

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 15:24
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Рассказываем, почему в течение марта россияне вместо покупки начали массово арендовать гаджеты
В России за месяц вырос спрос на аренду гаджетов почти в половину
В России за месяц вырос спрос на аренду гаджетов почти в половину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В марте 2022 года спрос на аренду ноутбуков в России вырос на 30%. Аренда смартфонов выросла от 15% у некоторых продавцов и до 40%. Больше всего россияне заинтересованы в устройствах Apple.

"Сегодня" рассказывает, почему россияне уже не могут себе позволить совершить покупку техники.

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Арендуют и люди, и компании

Как передает РБК, в общем, услугой аренды пользуются физические лица. Таких случаев – 90%. Однако и со стороны предпринимателей запрос поднялся вдвое. Некоторые продавцы уже увеличили цены на 15%. Подорожание будет и дальше, если тенденция не снизится.

Кроме ноутбуков и телефонов, люди в РФ арендуют игровые приставки. Разнообразие их моделей уменьшилось, а цены выросли.

Почему аренда, а не покупка

На дорогую технику у людей просто нет средств, а вот брать ее в кредиты или рассрочку россияне боятся.

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Как объясняют специалисты, причин этому несколько:

  • ситуация в РФ нестабильна, поэтому люди не хотят вкладывать деньги в технику, не понимая, что будет завтра;
  • Центробанк РФ после полномасштабного вторжения России в Украину и санкций в связи с этим рекордно поднял ставку до 20%. Следовательно, банки начали пересматривать условия потребительских кредитов. К примеру, Сбербанк с 1 марта поднял минимальную ставку с 6,9% до 21,9%, а максимальную – с 21,7% до 29,9%.
  • некоторые модели техники теперь недоступны в России, а большинство из них поднялись цены.

Клиенты "Тинькофф" столкнулись с блокировкой счетов и миллионными списаниями

Раньше мы рассказывали, что россияне конвертировали рубли в фунты, а фунты в доллары.Таким образом, один доллар оценивался в 88 рублей. К тому моменту прямая покупка доллара стоила 150 рублей.

Вскоре в банке "Тинькофф" раскрыли схему и наказали тех, кто воспользовался "уязвимостью в работе алгоритма" и "неправомерно обогатился". Через несколько дней счета клиентов заблокировали с требованием погасить задолженность и предоставили на это 25 дней. В некоторых случаях говорится о суммах от 1 до 29 миллионов рублей (350 тысяч – 10 миллионов гривен).

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Читайте также о том, почему у РФ возникли проблемы с продажей автомобилей американских, европейских и японских марок и на сколько там поднялись цены.

"Сегодня" писали и о том, что компания SKF крупнейший производитель подшипников в мире и России остановила свой завод в Твери, а также больше не будет поставлять свою основную продукцию.

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