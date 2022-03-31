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Найбільша розкіш тепер оренда: чому росіяни бояться купити ґаджети навіть в кредит

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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31 березня, 15:24
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Розповідаємо, чому протягом березня росіяни замість придбання почали масово орендувати ґаджети
У Росії за місяць зріс попит на оренду ґаджетів майже в половину
У Росії за місяць зріс попит на оренду ґаджетів майже в половину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У березні 2022 року попит на оренду ноутбуків у Росії зріс на 30%. Оренда смартфонів зросла від 15% у деяких продавців і аж до 40%. Найбільше росіяни зацікавлені в пристроях Apple.

"Сьогодні" розказує, чому росіяни вже не можуть собі дозволити здійснити покупку техніки.

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Орендують і люди, і компанії

Як передає РБК, загалом послугою оренди користуються фізичні особи. Таких випадків – 90%. Однак і з боку підприємців запит піднявся вдвічі. Деякі продавці вже збільшили ціни на 15%. Подорожчання буде і далі, якщо тенденція не зменшиться.

Окрім ноутбуків та телефонів люди в РФ орендують ігрові приставки. Різноманіття їхніх моделей зменшилось, а ціни зросли.

Чому оренда, а не покупка

На дорогу техніку у людей просто немає коштів, а от брати її в кредити чи розстрочку росіяни бояться.

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Як пояснюють фахівці, причин цьому декілька:

  • ситуація в РФ нестабільна, тому люди не хочуть вкладати гроші у техніку, не розуміючи, що буде завтра;
  • Центробанк РФ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та санкцій у зв'язку з цим рекордно підняв ставку до 20%. Відтак банки почали переглядати умови споживчих кредитів. Наприклад, Сбербанк з 1 березня підняв мінімальну ставку із 6,9% до 21,9%, а максимальну – з 21,7% до 29,9%.
  • деякі моделі техніки тепер недоступні в Росії, а на більшість із них піднялись ціни.

Клієнти "Тінькофф" зіткнулися з блокуванням рахунків та мільйонними списаннями

Раніше ми розповідали, що росіяни конвертували рублі в фунти, а фунти в долари. У такий спосіб один долар оцінювався у 88 рублів. На той момент пряма купівля долара коштувала 150 рублів.

Невдовзі у банку "Тінькофф" розкрили схему та покарали тих, хто скористався "вразливістю у роботі алгоритму" та "неправомірно збагатився". За кілька днів рахунки клієнтів заблокували з вимогою погасити заборгованість і дали на це 25 днів. У деяких випадках мовиться про суми від 1 до 29 мільйонів рублів (350 тисяч – 10 мільйонів гривень).

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Читайте також про те, чому у РФ виникли проблеми з продажем автомобілів американських, європейських та японських марок, і на скільки там піднялись ціни.

"Сьогодні" писали і про те, що компанія SKF найбільший виробник підшипників у світі та Росії зупинила свій завод у Твері, а також більше не постачатиме своєї основної продукції.

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