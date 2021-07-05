Повышение налогов и сборов приведет к упадку экономики, – аналитик

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Если Верховная Рада примет законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс в нынешнем виде, в стране усилится фискальное давление на бизнес, что окажет негативное влияние на экономику, заявил в комментарии "Обозревателю" старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин, информирует "Гордон".

"Они пытаются увеличить сбор налогов при непонятном пока тренде по экономике. Вы же видите, первый квартал ко второму – падение. Хотя они ожидали, что первый ко второму будет уже рост. Его не произошло, экономика не стартанула. И уже даже не спасает "Большая стройка". То есть, если в прошлом году она мультипликационно дала почти 2% плюс ВВП, и мы упали не на 7–6%, а всего на 4% реального ВВП, то в этом году уже даже этот драйвер не работает", – объяснил аналитик.

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Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла законопроект №5600 в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".