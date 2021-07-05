Підвищення податків і зборів призведе до занепаду економіки, – аналітик

У разі прийняття законопроєкту №5600 посилиться фіскальний тиск на бізнес, що буде мати негативний вплив на економіку, заявив В'ячеслав Черкашин

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Якщо Верховна Рада прийме законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу в нинішньому вигляді, в країні посилиться фіскальний тиск на бізнес, що матиме негативний вплив на економіку, заявив у коментарі "Обозревателю" старший аналітик із податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації В'ячеслав Черкашин , інформує "Гордон".

"Вони намагаються збільшити збір податків при незрозумілому поки тренді по економіці. Ви ж бачите, перший квартал до другого – падіння. Хоча вони очікували, що перший до другого буде вже зростання. Його не сталося, економіка не стартонула. І вже навіть не рятує "Велике будівництво". Тобто, якщо в минулому році вона мультиплікаційно дала майже 2% плюс ВВП, і ми впали не на 7–6%, а всього на 4% реального ВВП, то в цьому році вже навіть цей драйвер не працює", – пояснив аналітик.

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Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5600 у першому читанні. Документ зареєстрували у Верховній Раді 2 червня, його ініціатором став Кабінет міністрів. Законопроєкт передбачає підвищення податків фактично у всіх сферах економіки.

Документ розробляло Міністерство фінансів. Уряд схвалив його на засіданні 12 травня. У Кабміні вважають, що зміни дадуть можливість збирати до державного бюджету додатково понад 60 млрд грн на рік. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджував, що нововведення стосуватимуться тільки великого бізнесу і не торкнуться загальнодержавних податків для людей, а також малого та середнього бізнесу.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розкритикувало законопроєкт, у відомстві зазначили, що він містить корупційні чинники та низку інших порушень, тому його треба суттєво доопрацювати. Висновок експертизи НАЗК опублікувало на своєму сайті 8 червня.

Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Союз українських підприємців назвали цей законопроєкт "спробою зійти зі шляху цивілізованого розвитку економіки".