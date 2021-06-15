Перед принятием экологических проектов нужно максимально упростить разрешительные механизмы, – ПАЭУ

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Власть должна перезагрузить природоохранные реформы и предложить четкую дорожную карту их реализации и только потом принимать конкретные законопроекты.

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Об этом говорится в обращении Профессиональной ассоциации экологов Украины (ПАЭУ) к президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим руководителям государства, сообщает "Politeka".

В обращении, в частности, отмечается, что первые принятые нормативно-правовые акты по реформированию экологической сферы, а также разработанные законопроекты скорее имеют характер имитации, чем реального внедрения.

"Так, например, отечественными критериями необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВД) в Украине предусмотрено получение разрешительных документов для производственных процессов, которые на практике осуществляют минимальное воздействие на окружающую среду и процедуру ОВД в европейских странах не проходят. В Украине на самом деле важна с точки зрения экологии деятельность, и вместо того, чтобы привлекать внимание общества, банально теряется среди значительного количества искусственно загнанных под разрешительные процедуры проектов", – отмечают экологи.

Кроме того, по их оценке, принятые и разработанные в настоящее время нормативно-правовые акты содержат значительное количество неоднозначных положений и неопределенностей, что делает возможными манипуляции, двойные стандарты, повышает вероятность коррупционных рисков. В частности, они обращают внимание, что в отдельных разрешительных органах ситуация доходит до абсурда – разрешительные документы без заключения сделок с "нужными" фирмами получить вообще невозможно.

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"Бывают случаи, когда представленные для получения разрешения документы возвращаются заявителю по 5-6 раз, а сама разрешительная процедура длится несколько лет. Особенно страдают в таких случаях государственные предприятия, которые не имеют возможности решать вопрос с разрешительным органом неформальным образом. Очень часто госпредприятия просто вынуждены заключать соглашения с приближенными к разрешительному органу фирмами и таким образом реализовывается схема по вымыванию государственных средств в карманы нечистых на руку чиновников", – объясняют экологи.

В частности, среди таких законопроектов, имеющих высокую степень коррупционных рисков, они отметили законопроекты "О государственном экологическом контроле" (№ 3091) и "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№ 4167). Авторы обращения отметили: эти документы должны быть существенно доработаны.

"Во всех крайне важных законопроектах должен быть отражен прагматический подход к переходу на новые экологические нормы, предоставлены более прозрачные механизмы реализации, прогнозируемость реформ для всех субъектов взаимодействия. И главное – максимально устранены коррупционные риски", - отмечается в обращении.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) должен быть отклонен, он не имеет ничего общего с защитой экологии и направлен на уничтожение промышленности.

В то же время президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков заявил, что законопроект об экоконтроле (3091) наделяет экоинспекцию чрезмерными полномочиями, что может привести к росту коррупции в отрасли и усилению давления на бизнес.

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Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.