Перед ухваленням екологічних проєктів потрібно максимально спростити дозвільні механізми, – ПАЕУ

Екологи відзначають високу ступінь корупційних ризиків у законопроєктах про екоконтроль і промзабруднення

/ Фото: Pixabay

Влада має перезавантажити природоохоронні реформи і запропонувати чітку дорожню карту їх реалізації і тільки потім приймати конкретні законопроєкти.

Реклама

Про це йдеться у зверненні Професійної асоціації екологів України (ПАЕУ) до президента України Володимира Зеленського та інших керівників держави, повідомляє "Politeka".

У зверненні, зокрема наголошується, що перші прийняті нормативно-правові акти щодо реформування екологічної сфери, а також розроблені законопроєкти радше мають характер імітації, ніж реального впровадження.

"Так, наприклад, вітчизняними критеріями необхідності проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) в Україні передбачено отримання дозвільних документів для виробничих процесів, які на практиці здійснюють мінімальний вплив на навколишнє середовище і процедуру ОВД в європейських країнах не проходять. В Україні насправді важлива з точки зору екології діяльність, і замість того, щоб привертати увагу суспільства, банально губиться серед значної кількості штучно загнаних під дозвільні процедури проєктів", - зазначають екологи.

Окрім того, за їхньою оцінкою, прийняті та розроблені наразі нормативно-правові акти містять значну кількість неоднозначних положень та невизначеностей, що робить можливими маніпуляції, подвійні стандарти, підвищує ймовірність корупційних ризиків. Зокрема, вони звертають увагу, що в окремих дозвільних органах ситуація доходить до абсурду – дозвільні документи без укладання угод із "потрібними" фірмами отримати взагалі неможливо.

Реклама

"Трапляються випадки, коли подані для отримання дозволу документи повертаються заявнику по 5–6 разів, а сама дозвільна процедура триває декілька років. Особливо страждають в таких випадках державні підприємства, які не мають змоги вирішувати питання з дозвільним органом у неформальний спосіб. Дуже часто держпідприємства просто змушені укладати угоди із наближеними до дозвільного органу фірмами і в такий спосіб реалізовується схема із вимивання державних коштів у кишені не чистих на руку чиновників", - пояснюють екологи.

Зокрема, серед таких законопроєктів, що мають високий ступінь корупційних ризиків, вони зазначили законопроєкти "Про державний екологічний контроль" (№ 3091) та "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" (№ 4167). Автори звернення наголосили: ці документи мають бути суттєво доопрацьовані.

"В усіх вкрай важливих законопроєктах має бути відображено прагматичний підхід щодо переходу на нові екологічні норми, надано більш прозорі механізми реалізації, прогнозованість реформ для всіх суб’єктів взаємодії. І головне – максимально усунено корупційні ризики", – зазначається у зверненні.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що законопроєкт про зниження промислових викидів (4167) повинен бути відхилений, він не має нічого спільного із захистом екології і спрямований на знищення промисловості.

Водночас президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що законопроєкт про екоконтроль (3091) наділяє екоінспекцію надмірними повноваженнями, що може спричинити зростання корупції в галузі і посилення тиску на бізнес.

Реклама

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.