Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит

7 главных вопросов о том, каким будет размер пенсии с марта и как самому ее рассчитать

С 4 марта украинские пенсионеры начнут получать проиндексированные пенсии. По информации Кабмина, их должны поднять на 11%. Но, как выяснил сайт "Сегодня", на самом деле сумма, которую пенсионеры получат на руки, у многих на 11% не вырастет. Почему так – читайте ответы на семь главных вопросов о повышении пенсий в 2021 году.

Что на самом деле повысят при индексации пенсии?

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На 11% повысят не пенсию, а показатель средней зарплаты, который был применен при предыдущей индексации пенсии в 2020 году (4888,83 грн). Теперь он равен 5426,60 грн (4888,83 х 0,11). Этот показатель входит в формулу расчета пенсии для каждого.

Формула выглядит так:

Пенсия = Средняя зарплата х Трудовой (страховой) стаж х Индивидуальный коэффициент заработка

Трудовой стаж считается в процентах: 1 год = 1%.

Индивидуальный коэффициент показывает, насколько средняя зарплата пенсионера за все годы его работы была больше (меньше, равна) средней зарплаты в стране.

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Пенсия повысится на 11% только у тех, кто отработал 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), получал среднюю зарплату, совпавшую со средней зарплатой по стране и не имеет никаких дополнительных заслуг. У остальных пенсионеров повышение будет меньше, так как им не проиндексируют доплаты и надбавки, например, за сверхнормативный стаж и другие заслуги.

Какие бывают доплаты к пенсии?

Их более десяти. Самая распространенная доплата – за сверхнормативный трудовой стаж: свыше 35 лет для мужчин и 30 лет. Сегодня каждый год сверхнормативного стажа "стоит" 1% минпенсии, или 17,69 грн. Есть доплаты за особые заслуги (ордена Украины и СССР, Грамоты президиума ВС УССР, звания "заслуженный" и "народный"), матерям-героиням, почетным донорам и др. Например, за орден либо звание "заслуженный" – доплата 25% минпенсии или 442 грн, за донорство – 10% или 179,6 грн. Все эти надбавки при индексации пенсий учитываться не будут.

Как рассчитать свою надбавку к пенсии?

Нужно от выплаты на руки вычесть надбавку за сверхнормативный стаж и другие заслуги, знать свой трудовой стаж и индивидуальный коэффициент. Все эти данные есть в личном кабинете пенсионера на сайте Пенсфонда. Чтобы войти в кабинет, нужно иметь цифровую подпись. Ее можно получить бесплатно, например, в Приватбанке. Но проще всего позвонить на горячую линию Пенсфонда (0 800 50 37 53, звонки бесплатные), назвать свой ИНН и ФИО. Специалисты тут же рассчитают вам сумму надбавки и новую пенсию и разъяснят все нюансы.

Примеры расчета

Мужчина, 73 года, получает с 2007 года пенсию по возрасту в размере 3412 грн. Трудовой стаж (ТС) 42 года, индивидуальный коэффициент заработка (ИК) – 1,3. Имеет особые заслуги перед Украиной. В пенсию входят надбавки за сверхнормативный стаж 17 лет – 301 грн и за особые заслуги – 442 грн. Его пенсия без надбавок составляет 3412 – 301 – 442 = 2669 грн.

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После индексации основная часть пенсии составит 2669 х 1,11 = 2962 грн, то есть с учетом надбавок пенсия будет 3705 грн. Повышение – на 8,6%.

Женщина, 61 год, получает пенсию по возрасту с 2016 года в размере 1857 грн. ТС – 35 лет, ИК – 0,8.

Ее заработанная пенсия составляет 1369 грн, еще 400 грн до минимальной пенсии ей доплачивает государство. Плюс надбавка за сверхнормативный стаж – 88 грн. После индексации ее пенсия составит 1369 х 1,11 = 1506 грн. То есть, доплата от государства уменьшится с 400 до 263 грн. Заработанная пенсия не станет больше минимальной, но по постановлению Кабмина ей добавят к пенсии 100 грн. Итого пенсия станет 1957 грн. Повышение – на 5,4%.

Кто не получит доплату к пенсии?

С 1 марта проиндексируют только "трудовые" пенсии, то есть назначенные в связи с достижением пенсионного возраста. А также по инвалидности, по случаю потери кормильца. Таких пенсионеров насчитывается около 8 млн человек или 72% от общего числа пенсионеров.

Не получат доплату:

все кому пенсия назначена по спецзаконам: депутаты, госслужащие, военные, ученые;

две категории "трудовых" пенсионеров: те, кому пенсия была назначена в 2019-2021 годах и работающие пенсионеры. Но последним пересчитают пенсии с 1 апреля 2021 года при наличии 24 месяцев стажа за два последних года и более;

те, кому пенсия была увеличена с 1 января 2021 года до 40% минзарплаты (до 2400 грн), если индексация окажется меньше, чем сумма доплаты до 2400 грн. Напомним: это 65-летние пенсионеры, имеющие полный трудовой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Например: пенсионер с 35-летним стажем заработал пенсию 1900 грн. С 1.1.21 года он получает 2400 грн (доплата от государства 500 грн). При индексации его пенсия увеличится на 212 грн (см. ниже), или до 2112 грн. Но платить ему будут по-прежнему 2400 грн, только доплата от государства будет уже не 500 грн, а 288 грн.

Например: пенсионер с 35-летним стажем заработал пенсию 1900 грн. С 1.1.21 года он получает 2400 грн (доплата от государства 500 грн). При индексации его пенсия увеличится на 212 грн (см. ниже), или до 2112 грн. Но платить ему будут по-прежнему 2400 грн, только доплата от государства будет уже не 500 грн, а 288 грн. - те, у кого пенсия максимальная – на сегодня это 10 минимальных пенсий или 17 690 грн.

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Всего без повышения пенсий останутся 3,1 млн пенсионеров или 28%.

Какими будут выплаты?

Минимальное повышение пенсии составит 100 грн, среднее 308 грн, максимальное не ограничено. Но после пересчета новая пенсия вместе с доплатами и надбавками не может быть больше 10 минпенсий или 17 690 грн.

Как будут выплачивать надбавку?

Надбавку выплатят вместе с основной суммой пенсии. То есть пенсионер получит сразу, одним траншем, и "старую" пенсию, и индексацию в день выплаты ему пенсии.

Какие еще повышения пенсий будут в 2021 году?

Дважды увеличатся минимальные пенсии. С июля – до 1854 грн (+85 грн), с 1 декабря до 1934 грн (+80 грн). Это повлечет повышение доплат к пенсиям и у других пенсионеров. Например, доплата за каждый год сверхнормативного стажа вырастет в итоге на 1,65 грн.

Так как с 1 декабря власти обещают повысить минимальную зарплату до 6500 грн (+500 грн), то увеличатся пенсии 65-летних пенсионеров, имеющих стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Их пенсии не могут быть меньше 40% минзарплаты. Поэтому рост будет на 200 грн – до 2600 грн.

В марте не только повысят пенсии – украинцев ждут и другие важные изменения. Подробнее смотрите в сюжете

Видео: Сегодня

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