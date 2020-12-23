Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 году

В 2021 году пенсии будут расти несколько раз. Небольшое повышение коснется всех пенсионеров, а некоторые из них получат дополнительные деньги.

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Такие изменения предусматривает закон о государственном бюджете на 2021 год. В целом пенсионный план на 2021 год таков:

Ежегодная индексация пенсий состоится не 1 марта, а 1 мая. Она предусматривает перерасчет всех пенсий с применением коэффициента увеличения средней заработной платы в размере 1,11. При этом размер повышения в результате пересчета не может быть меньше 100 грн.

Продолжатся доплаты 80-летним пенсионерам в размере 500 грн.

С 1 июля введут доплаты пенсионерам в возрасте 75+. Они до своего 80-летия будут получать дополнительно к пенсии по 400 грн в месяц.

Вырастут минимальные пенсии для людей старше 65 лет – благодаря повышению минимальной зарплаты. Этот стандарт за 2021 год будет расти дважды – в январе и в декабре, в целом до 6500 гривен.

При этом изначально из госбюджета в Пенсионный фонд в 2021 году должно быть перечислено 203,8 млрд грн. Однако в итоговом варианте закона о бюджете сумма дотаций ПФУ была уменьшена на 8,5 млрд грн – до 195,3 млрд грн.

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Тем не менее министр финансов Сергей Марченко заверил, что денег на выплату пенсий хватит. Разница в суммах связана якобы с тем, что изменен план по единому социальному взносу (ЕСВ), который планируется собрать в следующем году.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как самостоятельно накопить на достойную пенсию. Для этого можно воспользоваться услугами частных пенсионных фондов, но откладывать придется немало:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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