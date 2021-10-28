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Россию снова обвинили в ведении газовой войны: кого на этот раз шантажирует "Газпром"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
28 октября, 17:44
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Газ – это товар: Россию снова обвинили в ведении газовой войны
Европа обвинила Россию в политическом давлении на Молдову
Европа обвинила Россию в политическом давлении на Молдову / Фото: Коллаж: Сегодня

Евросоюз обвинил российскую компанию "Газпром" в политическом давлении на Молдову, оказавшуюся в затруднительном положении из-за нехватки газа.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после переговоров с молдавским премьер-министром Наталией Гаврилицей, передает "РБК-Украина".

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"Газ – это продаваемый и покупаемый товар, он не должен быть геополитическим оружием", – сказал дипломат.

Боррель подчеркнул, что ЕС готов помочь Молдове в этом отопительном сезоне, чтобы страна вышла из кризиса. Он упомянул о выделении 60 млн. евро в качестве бюджетной поддержки Молдове.

Что предлагал "Газпром"?

Российская компания "Газпром", согласно источникам издания Financial Times, предлагала Молдове дешевый газ в обмен на ослабление интеграции с ЕС.

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Россия хотела, чтобы молдавское правительство отложило согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка, предполагающие либерализацию газовых рынков и усиление конкуренции.

"Сегодня" также сообщали, что Россия хочет искусственно снизить цены на газ, так как они начали угрожать газовой власти "Газпрома".

И писали, что Россия пытается шантажировать газом и Европейский союз.

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