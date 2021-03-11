Драконовский штраф и депортация: Венгрия наказывает украинцев за нарушение безвиза с ЕС

Заробитчане возвращаются из Италии по кратчайшему пути, где их поджидают венгерские таможенники

Недавно в Евросоюзе вступили в силу новые правила пребывания на территории сообщества. И Будапешт стал слишком ревностно соблюдать эти нормы, активно штрафуя украинцев с биометрическими паспортами, которые нарушили правило безвизового въезда на 90 дней.

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Об этом сообщает Ирина Осадчук на странице "Украинцы в Италии" в Facebook.

По ее словам, это касается заробитчан и украинских перевозчиков. Кроме штрафа, венгры взяли себе за привычку еще вносить нарушителей в базу SIS (Шенгенской информационной системы, где содержатся данные о нарушителях визового режима и которой пользуются 27 стран Европы. – Ред.), хотя ранее их интересовал только штраф.

Тем, кто просрочит 90 дней, венгерские власти могут увеличить штраф в 10 раз. Если до 90 дней просрочки украинцам грозил штраф до 50 тысяч форинтов (около 140 евро), то в случае превышения этого срока – уже 500 тысяч форинтов штрафа (около 1400 евро) и депортация.

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Украинским перевозчикам, которые идут с перегрузом более чем на 10% от разрешенной массы автомобиля, грозит такой же штраф.

"Поэтому совет для всех, кто просится ехать из [Италии] через Венгрию с просрочкой. Не езжайте к венграм. Езжайте лучше на Польшу. Риски получения депорта в случае, если вас по дороге остановят немцы, одинаковы с обеих сторон, а вот риск депорта в Польше на данный момент намного меньше", – пишет Ирина Осадчук.

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В то же время она советует украинцам не находиться в ЕС дольше положенного срока. По ее словам, нужно возвращаться на Родину, подавать документы на оформление виз и только потом ехать в ЕС на больший срок.

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Напомним, в последнее время представители Венгрии предвзято относятся к Украине. Например, еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи шантажировал Киев и срывал договоренности с ЕС.

А экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что отношения Киева и Будапешта дальше ухудшать уже некуда.

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