Драконівський штраф і депортація: Угорщина карає українців за порушення безвізу з ЄС

Заробітчани повертаються з Італії найкоротшим шляхом, де їх чекають угорські митники

Недавно в Євросоюзі набули чинності нові правила перебування на території спільноти. І Будапешт став занадто ревно дотримуватися цих норм, активно штрафуючи українців з біометричними паспортами, які порушили правило безвізового в'їзду на 90 днів.

Реклама

Про це повідомляє Ірина Осадчук на сторінці "Українці в Італії" в Facebook.

За її словами, це стосується заробітчан і українських перевізників. Окрім штрафу, угорці взяли собі за звичку ще вносити порушників в базу SIS (Шенгенської інформаційної системи, де містяться дані про порушників візового режиму і якою користуються 27 країн Європи. – Ред.), хоча раніше їх цікавив тільки штраф.

Тим, хто прострочить 90 днів, угорська влада може збільшити штраф у 10 разів. Якщо до 90 днів прострочення українцям загрожував штраф до 50 тисяч форинтів (близько 140 євро), то в разі перевищення цього строку- вже 500 тисяч форинтів штрафу (близько 1400 євро) і депортація.

Читайте також: Реєстрація за 7 євро для отримання дозволу на поїздку в ЄС: причини

Реклама

Українським перевізникам, які їдуть з перевантаженням більш аніж на 10% від дозволеної маси автомобіля, загрожує такий же штраф.

"Тому порада для всіх, хто проситься їхати з [Італії] через Угорщину з простроченням. Не їдьте до угорців. Їдьте краще на Польщу. Ризики отримання депорту в разі, якщо вас по дорозі зупинять німці, однакові з обох боків, а от ризик депорту в Польщі на цей момент набагато менший", – пише Ірина Осадчук.

В тренді Податкова амністія в Україні: як будуть декларувати доходи заробітчан і тіньовиків

Водночас вона радить українцям не перебувати в ЄС довше дозволеного строку. За її словами, потрібно повертатися на Батьківщину, подавати документи на оформлення віз і тільки потім їхати в ЄС на більший строк.

Реклама

Нагадаємо, останнім часом представники Угорщини упереджено ставляться до України. Наприклад, єврокомісар від Угорщини Олівер Варга шантажував Київ і зривав домовленості з ЄС.

А екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив, що відносини Києва і Будапешта далі погіршувати вже нікуди.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама