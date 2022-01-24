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Декларация для ФОП и ловушка для мошенников: три новых услуги, которые" Дія " запустила в январе

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 января, 09:51
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Предпринимателям станет легче подать годовую декларацию, а мошенникам труднее вас обмануть
В январе "Дія" запустила новые полезные услуги
В январе "Дія" запустила новые полезные услуги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В январе 2022 года "Дія" запустила три новые услуги в приложении. Речь идет об уведомлениях в случае проверки вашей кредитной истории или информирования о судебном заседании, а также об упрощении представления годовой декларации для ФОП.

"Сегодня" расскажет вам подробно об услугах, информировали о которых в Telegram-канале "Дія".

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Услуга для ФОП

ФОП 1-3 группы смогут подать годовую декларацию в "Дії".

Алгоритм действий для предпринимателей 1-2 группы:

  • в приложении выберите "Послуги — Податки ФОП — Декларації";
  • укажите сумму дохода за год и контактные данные;
  • "Дія" заполнит данные о ЕП и ЕСВ;
  • внимательно проверьте всю информацию, чтобы она была достоверна;
  • подпишите декларацию "Дія.Підписом".

Алгоритм действий для предпринимателей 3 группы:

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  • в приложении выберите "Послуги — Податки ФОП — Декларації";
  • укажите сумму дохода только за 4-й квартал. "Дія" запросит Налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев;
  • сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, равно как и данные об ЕСВ;
  • отредактируйте все данные и суммы в декларации;
  • подпишите декларацию "Дія.Підписом".

Все данные и суммы в декларации редактируются. Внизу под кнопкой "Підписати та надіслати" можно загрузить PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля.

Уведомления о кредитах

"Дія" запускает уведомление о новых кредитах и проверке кредитной истории в приложении.

Обновлять приложение не нужно, функция уже установлена по умолчанию. В Минцифры советуют ее не выключать.

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Если вам приходит уведомление о новом кредите (а вы его не открывали) – вы нажимаете на него и сразу из приложения можете перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.

Если вам приходит уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю (обычно это делается для того, чтобы открыть новый кредит) – вы можете быстро на это среагировать, сконтактировавшись с тем или иным учреждением.

Уведомление о судебных заседаниях

На онлайн-портале государственных услуг "Дія" запускается функция уведомлений о судебных заседаниях, на которых пользователь является участником.

Функция пока запущена в формате бета-теста, однако уже оказалась очень полезной и пользуется большой популярностью.

Уведомления будут получаться всеми участниками процесса – от истцов до представителей сторон. Для этого нужно будет настроить опцию в приложении после полноценного запуска услуги.

Новая функция "Дії"

Теперь сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия" предварительно приобретенный товар принимают обратно без бумажного паспорта.

Раньше для того чтобы вернуть приобретенный товар, покупателям нужно было иметь с собой бумажный документ, теперь можно предоставить его цифровые копии.

Для этого нужно:

  • открыть приложение;
  • нажать на документ;
  • дать кассиру просканировать штрихкод;
  • подтвердить передачу данных.

Напомним, что после масштабной хакерской атаки на сайты министерств и онлайн-портал "Дія" больше всего украинцев волнует, произошла ли утечка данных из программы "Дія". Этот вопрос подробно разъяснили в Минцифре.

Раньше мы также рассказывали об украинке, на которую мошенники набрали кредитов, а узнала она об этом благодаря "Дії".

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