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Будут лучше "Апача": новые турецкие ударные вертолеты получат украинские двигатели

16 марта, 23:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Конкуренцию турецко-украинскому детищу смогут составить одна-две модели вертолетов

Модернизированный ударный турецкий вертолет ATAK-II получит двигатели украинского производства.

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Об этом заявил гендиректор компании Turkish Aerospace Industries Темель Котиль.

"Вертолет АТАК-II на первом этапе (до производства своего двигателя) будет оснащен двигателями украинского производства", – рассказал Темель Котиль в эфире телеканала HaberTürk.

Котиль также заявил, что боевая машина будет оснащена двигателями мощностью 2500 л.с. и получит взлетную массу раза в два больше, чем нынешний вертолет ATAK. Считается, что он будет одним из лучших ударных вертолетов, конкуренцию которому смогут составить только две модели вертолетов в мире.

Гендиректор Turkish Aerospace Industries не сообщил детали, но отметил, что новый ATAK-II будет иметь ТТХ лучше американского основного ударного вертолета AH-64 Apache.

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Планируется, что первый рейс вертолет ATAK-II новой модификации осуществит 18 марта 2023 года в Чанаккале. Его вес составит 11 тонн, он сможет перевозить 1,5 т полезных грузов или нести столько же боеприпасов.

Считается, что новый ударный вертолет будет устойчив к неблагоприятным факторам окружающей среды, оснащен передовыми технологиями систем слежения за целями и визуализацией, системами радиоэлектронной борьбы, системами навигации, системами связи и системами вооружения, будет обладать высокой маневренностью и боевыми характеристиками.

Напомним, это не первый опыт сотрудничества Киева и Анкары в сфере вертолетостроения. В сентябре 2018 Украина выиграла тендер на 40 млн долларов на ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17 турецкой жандармерии.

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Также сообщалось, что в августе-2020 Турция испытала ударный беспилотник с украинскими двигателями: он может сутки висеть в воздухе.

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Турция авиация вертолеты двигатели

Источник: Сегодня

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