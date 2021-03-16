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Будуть кращі за "Апачі": нові турецькі ударні вертольоти отримають українські двигуни

16 березня, 23:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Конкуренцію турецько-українському дітищу зможуть скласти одна-дві моделі вертольотів

Модернізований ударний турецький вертоліт ATAK-II отримає двигуни українського виробництва.

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Про це заявив гендиректор компанії Turkish Aerospace Industries Темель Котіль.

"Вертоліт АТАК-II на першому етапі (до виробництва свого двигуна) буде оснащений двигунами українського виробництва", – розповів Темель Котіль в ефірі телеканалу HaberTürk.

Котіль також заявив, що бойова машина буде оснащена двигунами потужністю 2500 к.с. і отримає злітну масу десь удвічі більшу, аніж нинішній вертоліт ATAK. Вважається, що він буде одним із найкращих ударних вертольотів, конкуренцію якому зможуть скласти тільки одна-дві моделі вертольотів у світі.

Гендиректор Turkish Aerospace Industries не повідомив деталі, але зазначив, що новий ATAK-II матиме ТТХ кращі за американський основний ударний вертоліт AH-64 Apache.

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Будуть кращі за "Апачі": нові турецькі ударні вертольоти отримають українські двигуни

Планується, що перший рейс вертоліт ATAK-II нової модифікації здійснить 18 березня 2023 року в Чанаккале. Його вага становитиме 11 тонн, він зможе перевозити 1,5 т корисних вантажів або нести стільки ж боєприпасів.

Вважається, що новий ударний вертоліт буде стійкий до несприятливих чинників довкілля, оснащений передовими технологіями систем стеження за цілями і візуалізацією, системами радіоелектронної боротьби, системами навігації, системами зв'язку і системами озброєння, матиме високу маневреність і бойові характеристики.

Нагадаємо, це не перший досвід співпраці Києва і Анкари в сфері вертольотобудування. У вересні 2018 року Україна виграла тендер на 40 млн доларів на ремонт і модернізацію 17 вертольотів Мі-17 турецької жандармерії.

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Також повідомлялося, що в серпні-2020 Туреччина випробувала ударний безпілотник із українськими двигунами: він може добу висіти в повітрі.

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Туреччина авіація вертольоти двигуни

Джерело: Сьогодні

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