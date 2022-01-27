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Менше експорту та більше імпорту: як Україна втрачає виробництво вершкового масла

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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27 січня, 19:01
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Основним постачальником вершкового масла в Україну залишається Білорусь
В Україні менше виробляють олії через скорочення надоїв молока
В Україні менше виробляють олії через скорочення надоїв молока / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує скорочувати виробництво вершкового масла. Наприклад, лише у 2021 році обсяг виробництва (масла із жирністю менше 85%) скоротився на 19% , а за останні 5 років – на 35%.

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

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Спад у виробництві, як зазначають експерти, стався через кілька факторів, а саме:

  • зниження ціни на цей продукт у ЄС;
  • збільшення обсягів його імпортного постачання в Україну починаючи з кінця 2019 року.

"За останні 5 років валові надої молока знизилися на 10%. Цей фактор вже давно впливає на скорочення обсягів виробництва молочної групи товарів", – додають в Українському клубі аграрного бізнесу.

Як знижувалося виробництво вершкового масла

Спад розпочався після 2017 року, коли в Україні виробили 108 тисяч тонн вершкового масла. Відтоді його виробництво неухильно знижувалося:

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  • 2018 рік – 105 тис. тонн;
  • 2019 рік – 91,6 тис. тонн;
  • 2020 рік – 87,5 тис. тонн;
  • 2021 рік – 70,6 тис. тонн.

Крім того, за словами аналітика УКАБ Світлани Литвин , у 2021 році на європейському ринку намітилося зростання цін на вершкове масло. Темпи тільки збільшувалися і до кінця року масло подорожчало на 68% . Географія постачання продукту в Україну теж змінилася.

"У 2021 році найбільші обсяги імпортних поставок вершкового масла були здійснені з Білорусі – 28% від загального обсягу поставок. І це незважаючи на те, що ще 2020 року безумовними лідерами були країни ЄС", – каже вона.

При цьому експорт вершкового масла теж скорочується, але не такими швидкими темпами – всього на 5% . 2021 року Україна експортувала 9 тисяч тонн продукту.

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Нарощування обсягів експорту відбулося ближче до кінця року. Все це в сукупності призвело до скорочення пропозиції на ринку та логічного зростання ціни.

Раніше ми розповідали, як не бути обдуреним при покупці олії та навчитися розрізняти фальсифікат від якісного продукту.

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