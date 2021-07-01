Обережно фальсифікат. Яке вершкове масло продають українцям

Журналісти "Сьогодні" розібралися, як нас обманюють і чому не варто вірити тому, що написано про склад вершкового масла

Більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, – фальсифікат. Про це свідчать дані нещодавнього дослідження центру ТЕСТ. Більше ризику наштовхнутися на підробку на базарах і в маленьких магазинах.

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Про те, як нас обманюють і чому не варто вірити тому, що написано про склад продукту.

Для виробництва 200 грамів масла необхідно 4 літри молока. А це означає, що в середньому вартість пачки становить 50 і більше гривень. Дешевше справжнє масло коштувати просто не може.

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Журналісти виявили в одному з невеликих магазинів масло за ціною пів кіло за 65 гривень.

"Просимо продавця показати нам супровідних документів. Згідно із законом, вони доступні для всіх бажаючих. Але знайти їх чомусь не вдається. Чекаємо 15 хвилин ... марно ", – розповідає журналіст.

Дуже багато маніпуляцій з білоруським маслом. Найчастіше, що "виробники" використовують бренди, яких в Білорусі немає. Тобто просто використовують бренд, тому що люди звикли, що білоруське – це щось якісне.

Раніше новини "Сегодня" писали, як розпізнати фальсифікат.