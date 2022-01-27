Меньше экспорта и больше импорта: как Украина теряет производство сливочного масла

Основным поставщиком сливочного масла в Украину остается Беларусь

В Украине меньше производят масла из-за сокращения надоев молока / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает сокращать производство сливочного масла. Например, только в 2021 году объем производства (масла с жирностью менее 85%) сократился на 19%, а за последних 5 лет – на 35%.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

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Спад в производстве, как отмечают эксперты, произошел из-за нескольких факторов, а именно:

снижение цены на этот продукт в ЕС;

увеличение объемов его импортных поставок в Украину начиная с конца 2019 года.

"За последние 5 лет валовые надои молока снизились на 10%. Этот фактор уже давно влияет на сокращение объемов производства молочной группы товаров", – добавляют в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Как снижалось производство сливочного масла

Спад начался после 2017 года, когда в Украине произвели 108 тысяч тонн сливочного масла. С тех пор его производство неуклонно снижалось:

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2018 год – 105 тыс. тонн;

2019 год – 91,6 тыс. тонн;

2020 год – 87,5 тыс. тонн;

2021 год – 70,6 тыс. тонн.

Кроме того, по словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, в 2021 году на европейском рынке наметился рост цен на сливочное масло. Темпы только нарастали и к концу года масло подорожало на 68%. География поставок продукта в Украину тоже изменилась.

"В 2021 году наибольшие объемы импортных поставок сливочного масла были осуществлены из Беларуси – 28% от общего объема поставок. И это несмотря на то, что еще в 2020 году безусловными лидерами были страны ЕС", – говорит она.

При этом, экспорт сливочного масла тоже сокращается, но не такими быстрыми темпами – всего на 5%. В 2021 году Украина экспортировала 9 тысяч тонн продукта.

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Наращивание объемов экспорта произошло ближе к концу года. Все это в совокупности привело к сокращению предложения на рынке и логическому росту цены сегодня.

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