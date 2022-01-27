Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Меньше экспорта и больше импорта: как Украина теряет производство сливочного масла

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 19:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Основным поставщиком сливочного масла в Украину остается Беларусь
В Украине меньше производят масла из-за сокращения надоев молока
В Украине меньше производят масла из-за сокращения надоев молока / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает сокращать производство сливочного масла. Например, только в 2021 году объем производства (масла с жирностью менее 85%) сократился на 19%, а за последних 5 лет – на 35%.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Реклама

Спад в производстве, как отмечают эксперты, произошел из-за нескольких факторов, а именно:

  • снижение цены на этот продукт в ЕС;
  • увеличение объемов его импортных поставок в Украину начиная с конца 2019 года.

"За последние 5 лет валовые надои молока снизились на 10%. Этот фактор уже давно влияет на сокращение объемов производства молочной группы товаров", – добавляют в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Как снижалось производство сливочного масла

Спад начался после 2017 года, когда в Украине произвели 108 тысяч тонн сливочного масла. С тех пор его производство неуклонно снижалось:

Реклама
  • 2018 год – 105 тыс. тонн;
  • 2019 год – 91,6 тыс. тонн;
  • 2020 год – 87,5 тыс. тонн;
  • 2021 год – 70,6 тыс. тонн.

Кроме того, по словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, в 2021 году на европейском рынке наметился рост цен на сливочное масло. Темпы только нарастали и к концу года масло подорожало на 68%. География поставок продукта в Украину тоже изменилась.

"В 2021 году наибольшие объемы импортных поставок сливочного масла были осуществлены из Беларуси – 28% от общего объема поставок. И это несмотря на то, что еще в 2020 году безусловными лидерами были страны ЕС", – говорит она.

При этом, экспорт сливочного масла тоже сокращается, но не такими быстрыми темпами – всего на 5%. В 2021 году Украина экспортировала 9 тысяч тонн продукта.

Реклама

Наращивание объемов экспорта произошло ближе к концу года. Все это в совокупности привело к сокращению предложения на рынке и логическому росту цены сегодня.

Ранее мы рассказывали, как не быть обманутыми при покупке масла и научиться различать фальсификат от качественного продукта.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Пора срочно скупать доллары? К чему готовиться украинцам в ближайшее время Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева В Украине сильно подорожала растаможка авто из Европы – сколько придется платить София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Инфляция зарплате не помеха? Сколько платили украинцам в январе 2022 года Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.8

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.48

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,28
32,50
32,00
31,00
18,29
32,58
31,58
30,33
19,07
34,09
33,79
33,68
19,48
36,49
33,42
32,92
18,75
37,38
33,14
32,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять