"Шукали там наркотики?". Що на "Новій пошті" зробили з посилкою клієнтки

Клієнтка "Нової пошти" розповіла, як подарунок від подруги прийшов до неї із розпакованими солодощами.
Про це дівчина залишила відгук на сторінці у Facebook.
За словами клієнтки, посилка була гарно запакована зовні і на пошті вона її не відкрила, оскільки не хотіла зіпсувати сюрприз. Вже вдома дівчина побачила, що з однією шоколадною фігуркою щось не так.
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"Таке враження, що її відкривали, фольга була роздертою, наклейка зі складом відклеєною і неакуратно приклеєною назад", – пише постраждала.
Подруга, яка відправляла подарунок розповіла, що посилку з якоїсь причини вскривали на пошті, бо хотіли перевірити.
"Що вони там перевіряли, може, наркотики шукали, але дуже дивно, якщо саме працівники вирішили відкрити фігурку в заводській упаковці.. прикро і неприємно, хоча і така дрібниця", – обурилась українка.
Жінка припускає, що посилка могла пошкодитись під час пересилки, однак коробка була дуже міцною і більше жодна річ не постраждала і навіть не була прим’ятою.
Що відповіли у "Новій пошті"?
Представник компанії вибачився перед клієнткою та обіцяв перевірити усю інформацію по відправленню.
У якості компенсації жінці запропонували відправити невеличкий подарунок, щоб залагодити провину.
Нова послуга "Нової пошти"
25 січня "Нова пошта" запустила зручну послугу, яка стане у нагоді бізнесменам.
Тепер гроші за товар можна буде отримати ще до того, як покупець отримає посилку та заплатить за покупку.
Називається нова "Факторинг післяплати" і надається фінтех-компанією "НоваПей".
"Сьогодні" також писали, як змінились тарифи "Нової пошти" та розповідали, чи може поштовий оператор відмовити у відправці через коробку.