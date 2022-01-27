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"Шукали там наркотики?". Що на "Новій пошті" зробили з посилкою клієнтки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 січня, 11:07
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Українка розповіла, що надіслала їй "Нова пошта" у подарунку від подруги з іншого міста
Що прийшло клієнтці у посилці
Що прийшло клієнтці у посилці / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" розповіла, як подарунок від подруги прийшов до неї із розпакованими солодощами.

Про це дівчина залишила відгук на сторінці у Facebook.

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За словами клієнтки, посилка була гарно запакована зовні і на пошті вона її не відкрила, оскільки не хотіла зіпсувати сюрприз. Вже вдома дівчина побачила, що з однією шоколадною фігуркою щось не так.

"Таке враження, що її відкривали, фольга була роздертою, наклейка зі складом відклеєною і неакуратно приклеєною назад", – пише постраждала.

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Подруга, яка відправляла подарунок розповіла, що посилку з якоїсь причини вскривали на пошті, бо хотіли перевірити.

"Що вони там перевіряли, може, наркотики шукали, але дуже дивно, якщо саме працівники вирішили відкрити фігурку в заводській упаковці.. прикро і неприємно, хоча і така дрібниця", – обурилась українка.

Жінка припускає, що посилка могла пошкодитись під час пересилки, однак коробка була дуже міцною і більше жодна річ не постраждала і навіть не була прим’ятою.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Представник компанії вибачився перед клієнткою та обіцяв перевірити усю інформацію по відправленню.

У якості компенсації жінці запропонували відправити невеличкий подарунок, щоб залагодити провину.

Нова послуга "Нової пошти"

25 січня "Нова пошта" запустила зручну послугу, яка стане у нагоді бізнесменам.

Тепер гроші за товар можна буде отримати ще до того, як покупець отримає посилку та заплатить за покупку.

Називається нова "Факторинг післяплати" і надається фінтех-компанією "НоваПей".

"Сьогодні" також писали, як змінились тарифи "Нової пошти" та розповідали, чи може поштовий оператор відмовити у відправці через коробку.

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