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"Искали там наркотики?". Что на "Новой почте" сделали с посылкой клиентки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 января, 11:07
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Украинка рассказала, что прислала ей "Новая почта" в подарке от подруги из другого города
Что пришло клиентке в посылке
Что пришло клиентке в посылке / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Клиентка "Новой почты" рассказала, как подарок от подруги пришел к ней с распакованными сладостями.

Об этом девушка оставила отзыв на странице Facebook.

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По словам клиентки, посылка была хорошо упакована снаружи, и на почте она ее не открыла, поскольку не хотела испортить сюрприз. Уже дома она увидела, что с одной шоколадной фигуркой что-то не так.

"Такое впечатление, что ее открывали, фольга была разодрана, наклейка с составом отклеена и неаккуратно приклеена назад", – пишет пострадавшая.

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Подруга, которая отправляла подарок, рассказала, что посылку по какой-то причине вскрывали на почте, потому что хотели проверить.

"Что они там проверяли, может, наркотики искали, но очень странно, если именно работники решили открыть фигурку в заводской упаковке... досадно и неприятно, хотя и такой пустяк", – возмутилась украинка.

Женщина предполагает, что посылка могла повредиться при пересылке, однако коробка была очень крепкой и больше ни одна вещь не пострадала и даже не была примятой.

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Что ответили в "Новой почте"?

Представитель компании извинился перед клиенткой и обещал проверить всю информацию по отправке.

В качестве компенсации женщине было предложено отправить небольшой подарок, чтобы загладить вину.

Новая услуга "Новой почты"

25 января "Новая почта" запустила удобную услугу, которая пригодится бизнесменам.

Теперь деньги за товар можно получить еще до того, как покупатель получит посылку и заплатит за покупку.

Называется новая "Факторинг наложенного платежа" и предоставляется финтех-компанией "НоваПэй".

"Сегодня" также писали, как изменились тарифы "Новой почты " и рассказывали, может ли почтовый оператор отказать в отправке из-за коробки.

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