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Клиентов Monobank ждут изменения – к чему готовиться украинцам

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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10 мая, 13:57
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Соучредитель Monobank Олег Гороховский анонсировал изменения в работе некоторых услуг банка
Что нового будет в Monobank
Что нового будет в Monobank / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

С начала действия военного положения в Украине банки были вынуждены ввести ограничения на определенные услуги. Теперь эти ограничения постепенно упраздняют.

В частности, об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в своих соцсетях.

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Что изменится для клиентов банка

В течение недели в компании обещают возобновить кредитование по программам рассрочка и "Покупка по частям". Теперь эти услуги будут доступны клиентам в полном объеме.

"Об этом придет сообщение в приложении к тем клиентам, которым мы восстановим лимиты", – заметил Гороховский.

Он добавил, что к программе "Покупка по частям" могут приобщаться и новые партнеры. По этим программам банк планирует выдать около 10 млрд грн.

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Остальные банки тоже восстанавливают возможность установить кредитные лимиты.

Раньше Ощадбанк разрешил устанавливать кредитный лимит клиентам, которые получают в банке заработную плату или пенсию. Кредитную линию можно установить в размере до 15 тысяч гривен сроком 60 месяцев.

При этом банк не потребует справки о доходах.

"При расчетах картой в торгово-сервисной сети и Интернете по-прежнему действует грейс-период: до 92 дней льготный период на выбранную категорию покупок и до 62 дней на все другие категории покупок под 0,001% годовых", – говорится в сообщении.

Что такое Банка в Monobank

"Сегодня" объясняли, что основная идея сервиса – собрать средства на любую нужду, мечту. В общем это виртуальная копилка. Приложение позволяет дать Банке имя и прикрепить к ней картинку. Кроме того, сервис позволяет делать следующее:

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  • привлечь к сбору средств других клиентов банка, например родственников. То есть есть возможность накапливать средства не только за свой счет;
  • открыть Банку можно в трех валютах – гривне, долларах евро, хотя и выгодной будет национальная валюта, поскольку проценты за открытие такого депозита будут самыми высокими;
  • желаемую сумму можно определить при создании Банки, однако ее можно и не ограничивать. Деньги можно снимать в любое время.

О том, как создать Банку и как ее пополнять, читайте здесь.

Мы также рассказывали, как снять деньги со счета Monobank без комиссии, и как у Приват24 добавить карту другого банка.

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