Клієнтів Monobank чекають зміни – до чого готуватися українцям

Співзасновник Monobank Олег Гороховський анонсував зміни у роботі деяких послуг банку

Що нового буде в Monobank / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку дії воєнного стану в Україні банки змушені були ввести обмеження на певні послуги. Тепер ці обмеження поступово скасовують.

Зокрема, про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своїх соцмережах.

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Що зміниться для клієнтів банку

Протягом тижня у компанії обіцяють відновити кредитування за програмами розстрочка та "Покупка частинами". Тепер ці послуги будуть доступні для клієнтів у повному обсязі.

"Про це прийде повідомлення у додатку до тих клієнтів, яким ми відновимо ліміти", – зауважив Гороховський.

Він додав, що до програми "Покупка частинами" можуть долучатися і нові партнери. За цими програмами банк планує видати близько 10 млрд грн.

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Інші банки теж відновлюють можливість встановити кредитні ліміти

Раніше Ощадбанк дозволив встановлювати кредитний ліміт клієнтам, які отримують у банку заробітну плату або пенсію. Кредитну лінію можна встановити в розмірі до 15 тисяч гривень строком на 60 місяців.

При цьому банк не вимагатиме довідку про доходи.

"При розрахунках карткою в торговельно-сервісній мережі та Інтернеті як і раніше діє грейс-період: до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів на всі інші категорії покупок під 0,001% річних", – йдеться у повідомленні.

Що таке Банка у Monobank

"Сьогодні" пояснювали, що основна ідея сервісу – зібрати кошти на будь-яку потребу, мрію. Загалом це віртуальна скарбничка. Застосунок дозволяє дати Банці ім'я і прикріпити до неї картинку. Крім того, сервіс дозволяє робити таке:

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залучити до збору коштів інших клієнтів банку, наприклад, родичів. Тобто є можливість накопичувати кошти не лише власним коштом;

відкрити Банку можна у трьох валютах – гривні, доларах євро, хоча й найвигіднішою буде національна валюта, оскільки відсотки за відкриття такого депозиту будуть найвищими;

бажану суму можна визначити при створенні Банки, однак її можна і не обмежувати. Гроші можна знімати в будь-який момент.

Про те, як створити Банку, і як її поповнювати, читайте тут.

Ми також розповідали, як зняти гроші з рахунку Monobank без комісії, та як у Приват24 додати картку іншого банку.