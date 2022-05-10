Клієнтів Monobank чекають зміни – до чого готуватися українцям

З початку дії воєнного стану в Україні банки змушені були ввести обмеження на певні послуги. Тепер ці обмеження поступово скасовують.
Зокрема, про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своїх соцмережах.
Що зміниться для клієнтів банку
Протягом тижня у компанії обіцяють відновити кредитування за програмами розстрочка та "Покупка частинами". Тепер ці послуги будуть доступні для клієнтів у повному обсязі.
"Про це прийде повідомлення у додатку до тих клієнтів, яким ми відновимо ліміти", – зауважив Гороховський.
Він додав, що до програми "Покупка частинами" можуть долучатися і нові партнери. За цими програмами банк планує видати близько 10 млрд грн.
Інші банки теж відновлюють можливість встановити кредитні ліміти
Раніше Ощадбанк дозволив встановлювати кредитний ліміт клієнтам, які отримують у банку заробітну плату або пенсію. Кредитну лінію можна встановити в розмірі до 15 тисяч гривень строком на 60 місяців.
При цьому банк не вимагатиме довідку про доходи.
"При розрахунках карткою в торговельно-сервісній мережі та Інтернеті як і раніше діє грейс-період: до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів на всі інші категорії покупок під 0,001% річних", – йдеться у повідомленні.
Що таке Банка у Monobank
"Сьогодні" пояснювали, що основна ідея сервісу – зібрати кошти на будь-яку потребу, мрію. Загалом це віртуальна скарбничка. Застосунок дозволяє дати Банці ім'я і прикріпити до неї картинку. Крім того, сервіс дозволяє робити таке:
- залучити до збору коштів інших клієнтів банку, наприклад, родичів. Тобто є можливість накопичувати кошти не лише власним коштом;
- відкрити Банку можна у трьох валютах – гривні, доларах євро, хоча й найвигіднішою буде національна валюта, оскільки відсотки за відкриття такого депозиту будуть найвищими;
- бажану суму можна визначити при створенні Банки, однак її можна і не обмежувати. Гроші можна знімати в будь-який момент.
Про те, як створити Банку, і як її поповнювати, читайте тут.
Ми також розповідали, як зняти гроші з рахунку Monobank без комісії, та як у Приват24 додати картку іншого банку.