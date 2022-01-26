Инфляция набирает обороты: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 27 января

Что будет с курсом валют 27 января? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 27 января:

26.01 27.01 Смена 1 доллар США 28,66 грн 28,79 грн +0,13 1 евро 32,30 грн 32,48 грн +0,18

По сравнению с курсом НБУ на среду, 26 января, курс доллара вырос на 13 копеек, а евро – на 18 копеек.

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Продавать или покупать валюту?

Руководитель отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин советует все же покупать валюту, но на откатах, по максимально низкому курсу.

А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак рекомендуют сейчас израсходовать излишки гривни на запланированные крупные покупки, продукты и промтовары длительного хранения.

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Это окажется более выгодным, поскольку инфляция в ближайшие месяцы заметно ускорится.

Напомним, 2022 год для Украины может оказаться сложнее прошлого, и ситуация на мировых рынках может обернуться против отечественной экономики.

Раньше мы тоже писали, в какой валюте украинцы хранят свои деньги, и насколько надежен метод диверсификации.