Інфляція набирає обертів: що буде з курсом долара найближчим часом

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 27 січня

Що буде з курсом валют 27 січня? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 27 січня:

26.01 27.01 Зміна 1 долар США 28,66 грн 28,79 грн +0,13 1 євро 32,30 грн 32,48 грн +0,18

Порівняно з курсом НБУ на середу, 26 січня, курс долара зріс на 13 копійок, а євро – на 18 копійок.

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Продавати чи купувати валюту?

Керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин радить все ж таки купувати валюту, але на відкатах, за максимально низьким курсом.

Натомість член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак рекомендують зараз витратити надлишки гривні на заплановані великі покупки, продукти та промтовари тривалого зберігання.

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Це виявиться вигіднішим, оскільки інфляція найближчими місяцями помітно прискориться.

Нагадаємо, 2022 рік для України може виявитися складнішим за минулий, і ситуація на світових ринках може обернутися проти вітчизняної економіки.

Раніше ми також писали, в якій валюті українці зберігають свої гроші, і наскільки надійний метод диверсифікації.