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Сухой закон не писан? Где и за сколько украинцы покупают алкоголь во время войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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18 марта, 19:50
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В крупных городах цены на нелегальный крепкий алкоголь выросли в разы
Официально алкоголь в магазинах не продается
Официально алкоголь в магазинах не продается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С введением в стране военного положения власть запретила продажу крепкого алкоголя. Винно-водочные отделы в магазинах закрыты, но граждане находят, где взять выпивку из-под полы. Цены на водку выросли в разы.

"Сегодня" узнали, сколько стоит крепкий алкоголь в разных регионах и сколько теряет государство на запрете его продажи.

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Дороже, чем в ресторане

Сейчас очень многие украинцы переехали в западные регионы. Официально алкоголь в магазинах не продается, но из-под полы купить крепкий алкоголь можно. Мы расспросили знакомых, которые сейчас живут в разных городах, как обходят сухой закон в каждом регионе.

"Люди покупают самогон на рынке, а в кафешках из чайников разливают водку. Знакомые заказывали доставку премиального алкоголя по почте, все приехало", – говорит киевлянин Андрей, который живет в Ровно.

По его словам, некоторые киевляне, которые оставили ключи знакомым, чтобы те присматривали за их жильем на время отъезда, дают добро "потрошить" их алкогольные запасы в квартирах.

"В Луцке есть спиртзавод, так что тут вообще достать спирт или левую водку – не проблема. Все ж свои, а город небольшой. При этом пьяных по городу не видел", – говорит киевлянин Дмитрий.

В селах Ивано-Франковской области тоже прикупить крепкий алкоголь не проблема. На любом рынке вам покажут тех, кто продает спиртное.

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"120 грн стоит литр вина, около 160 грн просят за литр наливки, а самый дорогой самогон стоит около 240 грн за литр. По такой же цене продают крепкие настойки. Причем при наличии коммуникационных навыков можно договориться, и тебе будут привозить заказы на дом", – говорит киевлянин Алексей.

А самый дорогой алкоголь из тех, что мы нашли, продается во Львове. Там, по сообщениям знакомых, пол-литровая бутылка водки продается за 300-400 грн, а пол-литра самого бюджетного виски – за 600-700 грн. Цены там стали как в ресторанах до войны.

С пивом ситуация существенно отличается, в зависимости от регионов. В каких-то областях местная власть разрешила его продажу, в каких-то – нет.

Ударит ли это по бюджету

Эксперты говорят, что от запрета продажи алкоголя страдают не только граждане, которые нуждаются в том, чтобы "принять на грудь", но и бюджет страны. Ведь налоги поступают в том числе и от продажи легального алкоголя – акциз и НДС.

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"В текущем 2022 году, при условии войны в стране и, как следствие, оттоке населения из Украины, падении его доходов, приток денежных средств в бюджет от алкогольной продукции был бы минимальным. Запрет продажи алкоголя сам по себе считать мощным ущербом для экономики сложно, так как это не базовая продукция потребительской корзины и без алкоголя человек прожить может", – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Эксперт говорит, что это одна из позиций, по которым бюджет недополучит денежные средства не только из-за налогов, но и из-за остановки производства.

"Продажа алкогольной продукции – это же не только продажа продукта. Это формирование спроса для предприятий, а значит, наличие работы. Сейчас спроса не будет, то есть предприятия остановят свою деятельность, людей отправят в отпуск за свой счет (если кто-то еще остался в стране), и не будет ни потребления коммунальных услуг, ни рабочих мест, ни налоговых отчислений", – говорит Максим Орыщак.

Если же говорить о прямых потерях бюджета от недополучения налогов, то тут математика следующая.

"Если брать примерные данные, то акцизный налог с алкогольных напитков, импортированных и производимых в Украине, составляет порядка 2% ВВП страны. В абсолютном выражении, с оглядкой на статистику прошлых лет, это около 40 млрд гривен", – говорит Максим Орыщак.

То есть за три недели войны только от акциза в казну не поступило около 2,3 млрд грн. Правда, в ближайшее время украинцы, возможно, начнут отказываться от дорогого алкоголя и переходить на "натуральный продукт".

"Думаю, что после завершения войны и возобновления экономической активности Украины спрос на легальный дорогой алкоголь не будет высоким", – резюмирует Максим Орыщак.

Ранее мы писали, как Украинцы продают квартиры по "серым" схемам. О том, как правильно распоряжаться деньгами во время войны, читайте здесь.

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