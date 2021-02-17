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Правительство должно остановить губительный импорт тока из РФ и Беларуси, – нардеп

17 февраля, 16:42

Инна Бабур Инна Бабур

Виктория Гриб считает, что власть не осознает всей серьезности ситуации на энергорынке

Кабинет министров должен срочно создать антикризисный энергетический штаб, чтобы устранить системные проблемы в энергетической отрасли. Об этом заявила народный депутат, член энергетического комитета парламента Виктория Гриб, пишет "Главком".

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"Призываю премьер-министра срочно создать антикризисный штаб с привлечением всех ответственных органов государственной власти, представителей участников рынка и народных депутатов. Ситуация на энергорынке близится к критической и тянуть с принятием неотложных решений больше нельзя", – заявила нардеп.

Она отметила, что власть не осознает всей серьезности ситуации на энергетическом рынке.

"Пик морозов мы прошли без отключений потребителей исключительно благодаря профессиональной работе энергетиков. Но системные проблемы в отрасли не решаются, и это создает опасный прецедент. Правительство никак не реагирует на причины возникновения этого кризиса, и мы не увидели ни одного решения по исправлению ситуации", – отметила депутат.

По ее информации, за последние три недели суммарный импорт электроэнергии из Беларуси и России возрос в несколько раз и оказывает все больше влияния на украинский рынок.

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"Первыми в набат забили ТЭЦ, обеспечивающие теплом часть Киева, Черкассы, Чернигов и Сумы, которые лишились возможности оплачивать закупку газа и угля. Еще весной в подобной ситуации правительство срочно созывало специальный антикризисный энергетический штаб для выработки и принятия оперативных решений по выходу из кризиса", – добавила Гриб.

Напомним, 15 февраля крупнейшие ТЭЦ обратились к Кабмину с просьбой немедленно прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси и созвать антикризисный штаб во главе с премьер-министром.

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе 2021 года, из России – в феврале. С начала года было импортировано почти 450 млн кВт·час на сумму 700 млн грн.

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энергетика Россия кризис электроэнергия Беларусь ТЭЦ импорт народный депутат Кабинет министров Виктория Гриб
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