Уряд має зупинити згубний імпорт струму з РФ і Білорусі, – нардеп

Вікторія Гриб вважає, що влада не усвідомлює всієї серйозності ситуації на енергоринку

Кабінет міністрів має терміново створити антикризовий енергетичний штаб, щоб усунути системні проблеми в енергетичній галузі. Про це заявила народний депутат, член енергетичного комітету парламенту Вікторія Гриб, пише "Главком".

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"Закликаю прем'єр-міністра терміново створити антикризовий штаб із залученням всіх відповідальних органів державної влади, представників учасників ринку і народних депутатів. Ситуація на енергоринку наближається до критичної і тягнути з прийняттям невідкладних рішень більше не можна", – заявила нардеп.

Вона зазначила, що влада не усвідомлює всієї серйозності ситуації на енергетичному ринку.

"Пік морозів ми пройшли без відключень споживачів виключно завдяки професійній роботі енергетиків. Але системні проблеми в галузі не вирішуються, і це створює небезпечний прецедент. Уряд ніяк не реагує на причини виникнення цієї кризи, і ми не побачили жодного рішення щодо виправлення ситуації", – зазначила депутат.

За її інформацією, за останні три тижні сумарний імпорт електроенергії з Білорусі та Росії зріс у кілька разів і має все більше впливу на український ринок.

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"Першими на сполох забили ТЕЦ, що забезпечують теплом частину Києва, Черкаси, Чернігів і Суми, які втратили можливість оплачувати закупівлю газу і вугілля. Ще навесні в подібній ситуації уряд терміново скликав спеціальний антикризовий енергетичний штаб для вироблення і прийняття оперативних рішень щодо виходу із кризи", – додала Гриб.

Нагадаємо, 15 лютого найбільші ТЕЦ звернулися до Кабміну з проханням негайно припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі і скликати антикризовий штаб на чолі з прем'єр-міністром.

Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі у січні 2021 року, з Росії – в лютому. З початку року було імпортовано майже 450 млн кВт·год на суму 700 млн грн.

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