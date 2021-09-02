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Пенсии по утрате кормильца: семьи инвалидов-чернобыльцев будут получать выплаты

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
2 сентября, 06:30
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Правительство установило размер пенсий, которые смогут получать семьи умерших инвалидов-чернобыльцев
Семьи умерших инвалидов-чернобыльцев будут получать выплаты. Коллаж: "Сегодня"
Семьи умерших инвалидов-чернобыльцев будут получать выплаты. Коллаж: "Сегодня"

Кабмин установил минимальный размер пенсии, которую будут получают члены семьи человека умершего и получившего инвалидность из-за Чернобыльской катастрофы.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Минимальный размер пенсии будет составлять:

  • на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца;
  • на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по инвалидности умершего кормильца.

Повышение пенсий военным

23 июля в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Повышенные пенсии должны были выплатить в августе с доплатой до повышенных размеров за июль.

Так, почти 400 тысяч военнослужащих и правоохранителей получили дополнительные пенсионные выплаты – 2000 гривен. Речь, в частности, идет о тех, чьи пенсии назначены до 1 марта 2018 года.

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Также повышение касалось и выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Увеличенные на 834,3 гривен (45%) пенсии обещали более 40 тыс. человек данной категории.

Индексация пенсий

Министерство социальной политики планирует ввести универсальные правила регулярной индексации пенсий. Предполагается, что эти правила будут касаться всех пенсионеров, а не только тех, кто получает выплаты по достижению пенсионного возраста.

Тем временем, с 1 марта 2021-го в Украине проиндексировали только трудовые пенсии, то есть назначенные в связи с достижением пенсионного возраста, а также по инвалидности и по потере кормильца. Таких пенсионеров насчитывается около 8 млн, или 72% от общего числа.

Напомним, также в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД.

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