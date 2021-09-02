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Пенсії через втрату годувальника: сім'ї інвалідів-чорнобильців будуть отримувати виплати

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
2 вересня, 06:30
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Уряд встановив розмір пенсій, які зможуть отримувати сім'ї померлих інвалідів-чорнобильців
Сім'ї померлих інвалідів-чорнобильців будуть отримувати виплати. Колаж: "Сьогодні"
Сім'ї померлих інвалідів-чорнобильців будуть отримувати виплати. Колаж: "Сьогодні"

Кабмін встановив мінімальний розмір пенсії, яку будуть отримують члени сім'ї людини, що померла і отримала інвалідність через Чорнобильську катастрофу.

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Про це повідомив нардеп Олексій Гочаренко в Telegram.

Мінімальний розмір пенсії становитиме:

  • на одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії через інвалідність померлого годувальника;
  • на двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії через інвалідність померлого годувальника.

Підвищення пенсій військовим

23 липня в Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій і ветеранів МВС. Підвищені пенсії повинні були виплатити в серпні з доплатою до підвищених розмірів за липень.

Так, майже 400 тисяч військовослужбовців і правоохоронців отримали додаткові пенсійні виплати – 2000 гривень. Зокрема, йдеться про тих, чиї пенсії призначені до 1 березня 2018 року.

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Також підвищення стосувалося і виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Збільшені на 834,3 гривень (45%) пенсії обіцяли понад 40 тис. людей цієї категорії.

Індексація пенсій

Міністерство соціальної політики планує запровадити універсальні правила регулярної індексації пенсій. Передбачається, що ці правила будуть стосуватися всіх пенсіонерів, а не тільки тих, хто отримує виплати по досягненню пенсійного віку.

Тим часом, із 1 березня 2021-го в Україні проіндексували тільки трудові пенсії, тобто призначені в зв'язку з досягненням пенсійного віку, а також через інвалідність і у зв'язку з втратою годувальника. Таких пенсіонерів налічується близько 8 млн, або 72% від загального числа.

Нагадаємо, також в Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій і ветеранів МВС.

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