Банки оновили курс долара: скільки тепер коштує валюта у ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ

Розповідаємо, як змінився курс долара в українських банках

Скільки коштує долар 29 травня у банках / Фото: Getty Images, РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

Середній курс продажу долара в українських банках становить 36,5 грн/дол. Це дещо нижче, ніж було напередодні.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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Що стосується середнього курсу покупки, то він 29 травня становив 35,5 грн за долар, цей показник був фактично незмінний останні три дні.

Ситуація в окремих банках має такий вигляд:

ПриватБанк – 36 грн/36,6 грн;

Ощадбанк – 35,7 грн/36,5 грн;

Укрексімбанк – 35,5 грн/36,45 грн;

Райффайзен Банк – 36 грн/36,7 грн;

ПУМБ – 36 грн/36,5 грн.

Яка ситуація на чорному ринку?

На чорному ринку долар теж дещо здешевшав, якщо порівнювати саме вихідні дні 28-29 травня.

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Так, за даними спеціалізованого сайту "Курс України", ранкове оновлення вартості валют показує, що середній курс продажу – на рівні 36,44 грн (28 травня — 36,5 грн), а купівлі – 36,20 грн (28 травня — 36,34 грн).

Найнижчий курс продажу, який вдалося знайти серед оголошень, становить 36,1 грн/дол, а найвищий – 36,8 грн/дол.

Раніше ми розповідали, коли Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу долара, а також писали, що буде з доларом найближчим часом.