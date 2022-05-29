Банки обновили курс доллара: сколько теперь стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке и ПУМБ

Рассказываем, как изменился курс доллара в украинских банках

Сколько стоит доллар 29 мая в банках / Фото: Getty Images, РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

Средний курс продажи доллара в украинских банках составляет 36,5 грн/долл. Это несколько ниже, чем было накануне.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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Что касается среднего курса покупки, то он 29 мая составил 35,5 грн за доллар, этот показатель был фактически неизменен последние три дня.

Ситуация в отдельных банках выглядит так:

ПриватБанк – 36 грн/36,6 грн;

Ощадбанк – 35,7 грн/36,5 грн;

Укрексимбанк – 35,5 грн/36,45 грн;

Райффайзен Банк – 36 грн/36,7 грн;

ПУМБ – 36 грн/36,5 грн.

Какая ситуация на черном рынке?

На черном рынке доллар тоже несколько подешевел, если сравнивать именно выходные дни 28-29 мая.

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Так, по данным специализированного сайта "Курс Украины", утреннее обновление стоимости валют показывает, что средний курс продажи – на уровне 36,44 грн (28 мая – 36,5 грн), а покупки – 36,20 грн (28 мая – 36,34 грн).

Самый низкий курс продаж, который удалось найти среди объявлений, составляет 36,1 грн/долл, а самый высокий – 36,8 грн/долл.

Раньше мы рассказывали, когда Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса доллара, а также писали, что будет с долларом в ближайшее время.