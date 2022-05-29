Доллар резко развернулся: сколько теперь стоит валюта на черном рынке

Рассказываем, почем торгуют долларом спекулянты на черном рынке 29 мая

Доллар на черном рынке слабеет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Выходной день 29 мая несколько изменил курс доллара в сторону его уменьшения. Если 28 мая валюта показала рост, то теперь стоимость ее упала.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит доллар на черном рынке 29 мая.

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Так, по данным специализированного сайта "Курс Украины", утреннее обновление стоимости валют показывает, что средний курс продажи – на уровне 36,44 грн (28 мая – 36,5 грн), а покупки – 36,20 грн (28 мая – 36,34 грн).

Самый низкий курс продаж, который удалось найти среди объявлений, составляет 36,1 грн/долл, а самый высокий – 36,8 грн/долл.

Чего ждать от доллара дальше?

На следующей неделе с 30 мая по 5 июня средний курс продажи доллара будет колебаться в пределах 36-38 гривен. Об этом "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак. Он отметил, что разница в прогнозе 2 грн обусловлена нынешним высоким уровнем спекулятивности рынка.

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Да и вообще, аналитик утверждает, что падение гривни в будущем неизбежно. Поэтому по снижению курса продажи доллара украинцы, у которых остались накопления в гривне, постараются снизить риски потери денег от инфляции и девальвации и будут покупать американскую валюту.

Раньше мы рассказывали, как гривня стала марионеткой в руках Запада, а также писали, по каким правилам Ощадбанк производит валютные интервенции.