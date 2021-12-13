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Системи відеоспостереження, сигналізація та кондиціонери: який він, новий потяг "Укрзалізниці"

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
13 грудня, 16:45
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Потяг не лише новий та сучасний, а ще й найдовший в Україні
Укрзалізниця запустила новий найдовший потяг по Україні
Укрзалізниця запустила новий найдовший потяг по Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" 13 грудня запустила у перший рейс поїзд №5/6 Маріуполь—Рахів. Він долає найдовший залізничний маршрут в Україні, сполучаючи 7 областей.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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Поїзд оснащений 10 вагонами: плацкартними, купе та люкс. Курсує він із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Довжина його маршруту — 1806 км. Зазначимо, що протяжність України зі сходу на захід — 1316 км.

Чим обладнані вагони?

Вагони обладнані:

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  • системами відеоспостереження;
  • екологічно чистими туалетами;
  • сповивальними столиками;
  • розетками та USB-портами;
  • сигналізацією в кожному купе;
  • в кожному купе 4 режими освітлення;
  • індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника.

Вартість послуг "Укрзалізниці" 2022 року

З 10 грудня "Укралізниця" збільшила комісійний збірдо 30 грн з 22 грн, а вартість квитків в середньому на 3%.

У пресслужбі зазначають, що таке незначне зростання дасть "Укрзалізниці" близько 6 млн грн додаткового доходу щомісяця. Гроші обіцяли спрямувати на вдосконалення систем продажу та інший розвиток компанії.

Натомість 2022 року не планується жодних підвищень вартості квитків на пасажирські перевезення, запевнили у компанії.

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Однак із Нового року компанія хоче запропонувати новий підхід до формування цін на квитки, який буде гнучкішим та залежатиме від різних факторів, зокрема – популярності обраного напряму. На думку представників "Укрзалізниці", це дасть змогу пасажирам заощадити кошти, якщо вони плануватимуть поїздку заздалегідь.

Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" запустила два нових потяги до Польщі. Рейс №36/35, сполученням Одеса – Перемишль, з 11 грудня сполучає країни кожного дня. Другий потяг №89/90 курсує у Польщу зі Львова з 12 числа.

Також ми розповідали, як українець скаржився на стан електрички в "Укрзалізниці".

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