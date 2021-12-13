Системи відеоспостереження, сигналізація та кондиціонери: який він, новий потяг "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" 13 грудня запустила у перший рейс поїзд №5/6 Маріуполь—Рахів. Він долає найдовший залізничний маршрут в Україні, сполучаючи 7 областей.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Поїзд оснащений 10 вагонами: плацкартними, купе та люкс. Курсує він із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.
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Довжина його маршруту — 1806 км. Зазначимо, що протяжність України зі сходу на захід — 1316 км.
Чим обладнані вагони?
Вагони обладнані:
- системами відеоспостереження;
- екологічно чистими туалетами;
- сповивальними столиками;
- розетками та USB-портами;
- сигналізацією в кожному купе;
- в кожному купе 4 режими освітлення;
- індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника.
Вартість послуг "Укрзалізниці" 2022 року
З 10 грудня "Укралізниця" збільшила комісійний збірдо 30 грн з 22 грн, а вартість квитків в середньому на 3%.
У пресслужбі зазначають, що таке незначне зростання дасть "Укрзалізниці" близько 6 млн грн додаткового доходу щомісяця. Гроші обіцяли спрямувати на вдосконалення систем продажу та інший розвиток компанії.
Натомість 2022 року не планується жодних підвищень вартості квитків на пасажирські перевезення, запевнили у компанії.
Однак із Нового року компанія хоче запропонувати новий підхід до формування цін на квитки, який буде гнучкішим та залежатиме від різних факторів, зокрема – популярності обраного напряму. На думку представників "Укрзалізниці", це дасть змогу пасажирам заощадити кошти, якщо вони плануватимуть поїздку заздалегідь.
Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" запустила два нових потяги до Польщі. Рейс №36/35, сполученням Одеса – Перемишль, з 11 грудня сполучає країни кожного дня. Другий потяг №89/90 курсує у Польщу зі Львова з 12 числа.
Також ми розповідали, як українець скаржився на стан електрички в "Укрзалізниці".