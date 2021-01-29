В Україні середня зарплата підвищилася до 14 179 грн в грудні 2020 року після11 987 грн в листопаді. Порівняно з листопадом показник збільшився на 18,3%, а за рік (порівняно з груднем-2019) – на 15,6%. Це зростання – сезонне, у грудні середня зарплата зазвичай вище, ніж протягом решти року. На показник впливають виплати річних премій, "13-х зарплат" тощо.

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Найвища середня зарплата зафіксована в Києві (21 812 грн), найнижча – в Чернігівській області (10 921 грн). Різниця між показниками в цих регіонах сягає 10 891 грн.

Про це повідомила Державна служба статистики.

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:

В тренді Карта. Де в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати

Київ – 21 812 грн. Донецька область – 14 720 грн. Миколаївська область – 14 605. Київська область – 14 300 грн. Рівненська область – 14 088 грн.

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5 областей з найнижчою середньою зарплатою:

Чернігівська область – 10 921 грн. Кіровоградська область – 11 392 грн. Херсонська область – 11 586 грн. Волинська область – 11 625 грн. Черкаська область – 11 646 грн.

У грудні середня зарплата була в 2,8 раза вище за мінімальну, яка становила 5000 гривень.

Нагадаємо, раніше в Державній податковій службі підрахували, що більше половини працюючих українців не платять податки з зарплати. Всю країну забезпечують податками 9,5 млн працюючих і 1,8 млн підприємців.

Також сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з зарплатами та цінами в першому кварталі 2021 року.

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