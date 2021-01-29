Карта. Де в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати

В Україні середня зарплата підвищилася до 14 179 грн в грудні 2020 року після11 987 грн в листопаді. Порівняно з листопадом показник збільшився на 18,3%, а за рік (порівняно з груднем-2019) – на 15,6%. Це зростання – сезонне, у грудні середня зарплата зазвичай вище, ніж протягом решти року. На показник впливають виплати річних премій, "13-х зарплат" тощо.
Найвища середня зарплата зафіксована в Києві (21 812 грн), найнижча – в Чернігівській області (10 921 грн). Різниця між показниками в цих регіонах сягає 10 891 грн.
Про це повідомила Державна служба статистики.
ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:
- Київ – 21 812 грн.
- Донецька область – 14 720 грн.
- Миколаївська область – 14 605.
- Київська область – 14 300 грн.
- Рівненська область – 14 088 грн.
5 областей з найнижчою середньою зарплатою:
- Чернігівська область – 10 921 грн.
- Кіровоградська область – 11 392 грн.
- Херсонська область – 11 586 грн.
- Волинська область – 11 625 грн.
- Черкаська область – 11 646 грн.
У грудні середня зарплата була в 2,8 раза вище за мінімальну, яка становила 5000 гривень.
Нагадаємо, раніше в Державній податковій службі підрахували, що більше половини працюючих українців не платять податки з зарплати. Всю країну забезпечують податками 9,5 млн працюючих і 1,8 млн підприємців.
Також сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з зарплатами та цінами в першому кварталі 2021 року.
Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк