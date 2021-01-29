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Карта. Где в Украине платят самые высокие и низкие зарплаты

29 января, 09:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В декабре зарплаты традиционно стали выше

В Украине средняя зарплата повысилась до 14 179 грн в декабре 2020 года после 11 987 грн в ноябре. По сравнению с ноябрем показатель увеличился на 18,3%, а за год (против декабря-2019) – на 15,6%. Этот рост – сезонный, в декабре средняя зарплата обычно выше, чем в течение остального года. На показателе сказываются выплаты годовых премий, "13-х зарплат" и т.д.

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Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (21 812 грн), самая низкая – в Черниговской области (10 921 грн). Разница между показателями в этих регионах достигает 10 891 грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:

В тренде
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  1. Киев – 21 812 грн.
  2. Донецкая область – 14 720 грн.
  3. Николаевская область – 14 605.
  4. Киевская область – 14 300 грн.
  5. Ровенская область – 14 088 грн.
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5 областей с самой низкой средней зарплатой:

  1. Черниговская область – 10 921 грн.
  2. Кировоградская область – 11 392 грн.
  3. Херсонская область – 11 586 грн.
  4. Волынская область – 11 625 грн.
  5. Черкасская область – 11 646 грн.

В декабре средняя зарплата была в 2,8 раза выше минимальной, которая составляла 5000 гривен.

Напомним, ранее в Государственной налоговой службе подсчитали, что больше половины работающих украинцев не платят налоги с зарплаты. Всю страну обеспечивают налогами 9,5 млн работающих и 1,8 млн предпринимателей.

Также сайт "Сегодня" разбирался, что будет с зарплатами и ценами в первом квартале 2021 года.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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статистика зарплаты карта Украина средняя зарплата Госстат

Источник: Сегодня

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