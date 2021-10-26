Ігнорували правильне маркування? "Нова пошта" розбила цінну посилку клієнтки (фото)

Принесли гітару в одному чохлі: "Нова пошта" розбила посилку і відмовляється виплачувати компенсацію

"Нова пошта" розбила цінну посилку через неправильну упаковку / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" розповіла, що ця служба доставила пошкодженою її улюблену гитару та не поклала заявлене пакування у коробку.

Про це жінка написала у Facebook та прикріпила фото.

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За словами постраждалої, гітару їй відправляв чоловік у зв'язку з переїздом та оплатив пакування у вигляді повітряно-пухирчастої плівки і дерев'яного боксу.

"Історія, як Нова пошта розтрощила мою улюблену гітару, і тепер все це сходить їм з рук", – написала жінка

Також клієнтка розповідає, що при відправленні було зроблено примітку "крихке", яку співробітники "Нової пошти" не вписали, а також вказано оціночну вартість у розмірі 5 тис. грн.

"На момент отримання гітари у відділенні №8 м. Харкова, гітару мені виносили дуже довго, хвилин 15, винесли взагалі без пакування (тільки рідний тканинний чохол гітари), мене одразу це збентежило. Коли я почала оглядати гітару (виймати з чохла) то побачила повністю розбиту головку грифу", – йдеться у повідомленні.

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Жінка пише, що співробітники "Нової пошти" повідомили їй, що повітряно-пухирчастої плівки взагалі не було, хоча в описі додаткового пакування вона вказана.

"Пошкодження вказують на неправильне пакування, сильні удари тяжкими предметами, або гітара впала з висоти без пакування. Мені видали заповнений акт приймання-передачі, та пустий бланк претензії."

Після цього клієнтці сказали, що документ потрібно заповнити вдома і принести у відділення, а гітару можна забрати.

"Я дзвонила на гарячу лінію нової пошти, з’ясувати, статус моєї претензії. І оператор новою пошти повідомила мені наступне, якщо я претендую на грошову компенсацію, то мені треба було залишити їм гітару. Це як взагалі? Це моя особиста гітара, на якій я граю вже 14 років. Куди залишити? Кому залишити? Чому Ви не несете відповідальність за дії ваших робітників?" – обурилась клієнтка.

Жінка засмучена ще й тим фактом, що їй не дали жодної повної інформації про те, як діяти в таких ситуаціях, а працівник відділення заповнював форму з помилками.

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"Зробив фото тріщин зі сторони де їх майже непомітно! І на моє прохання переписати бланк, зробити ще фото (зі сторони, де реально розтрощений гриф) – він постійно повторював: "Все добре, все добре, так треба…не хвилюйтесь, вам все виплатять, тут сталася помилка в упаковці" і взагалі йдіть вже швидше додому пишіть претензію." – написала дівчина.

Пізніше клієнтці зателефонували і сказали, що оскільки гітару забрали з відділення і закрили накладну – то проблема вичерпана і вину співробітників потрібно ще довести.

"Я вимагаю, щоб Нова пошта покарала винних в цій ситуації. Чому у вас працюють такі некомпетентні робітники? Я вимагаю компенсацію вартості мого музичного інструменту. Для мене взагалі ця гітара безцінна! А з вини ваших співробітників вона розбита,"- пише жінка.

Що відповіли у "Новій пошті"

У коментарі під постом "Нова пошта" написала, що питання в роботу, а пізніше повернулась з відповіддю.

У компанії вибачилися перед клієнткою та заявили, що документи для компенсації збитків вже подано.

"Щиро перепрошуємо за прикрий випадок! Тримаємо кулачки, аби крутий спеціаліст допоміг Вам відновити Вашу улюбленицю і з її струн знову зазвучали чарівні мелодії. Зі свого боку спробуємо докласти зусиль, аби час очікування минув непомітно, й хочемо відправити Вам подаруночок від компанії", – написали в співробітники.

Як працюватиме пошта у червоній зоні?

Раніше "Нова пошта" у повідомила нам, що для відвідування відділення не потрібно надавати ані ПЛР-тест, ані довідку про вакцинацію.

Це підтверджують і співробітники "Укрпошти" та просять не забувати про маски і дистанцію.

Ми також розповідали, що поштові оператори в Україні змінюють ціни на свої послуги.