Украинцам советуют запастись дровами: сколько будет стоить отопление в этом сезоне

Чиновники говорят, что газа может не хватить и советуют переходить на твердое топливо

Рассказываем, сколько стоит прожить зиму на дровах / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Правительство уверяет, что в следующем отопительном сезоне цена на газ для предприятий ТКЭ и населения повышаться не будет. Поэтому тарифы на тепло и горячую воду должны остаться неизменными. Но в условиях войны есть опасения, что газа может не хватить. Поэтому некоторые чиновники уже советуют гражданам устанавливать твердотопливные котлы и закупать дрова на зиму.

"Сегодня" разбирались, какова угроза нехватки газа и сколько стоит прожить зиму на дровах.

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Опасения чиновников

Несмотря на то, что до начала отопительного сезона еще больше четырех месяцев, чиновники уже ломают голову над тем, как подготовиться к нему в условиях войны. Одним из первых, кто озвучил проблему, стал глава Волынского облсовета Григорий Недопад.

"Повышение цен на энергоносители – еще одна тревожная ситуация, которая беспокоит громады в условиях ограниченного бюджета. Уже сегодня можно прогнозировать, что зима действительно будет тяжелая. Поэтому, по возможности, к началу отопительного сезона в громадах следует дополнительно устанавливать твердотопливные котельные, где это возможно, и готовить стратегические запасы дров и торфобрикета", – заявил Недопад.

Не исключено, что и гражданам, у которых есть печки или твердотопливные котлы, лучше иметь запас дров на зиму. Ведь несколько недель назад министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет снижать потребление газа до уровня собственной добычи.

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То есть в правительстве планируют снизить потребление топлива до 19-20 млрд кубометров. И эксперты говорят, что в условиях остановки промышленности и отъезда части населения за рубеж, возможно, удастся протянуть сезон на собственных запасах. Но для большей уверенности лучше все-таки прикупить несколько миллиардов кубометров.

Кроме того, не исключено, что Россия ближе к отопительному сезону откроет второй газовый фронт и начнет снижать объемы транзита через украинскую ГТС. В такой ситуации также могут наблюдаться проблемы с поставками уже внутри Украины. Поэтому альтернативная система отопления в частных домах в этом отопительном сезоне может быть актуальной как никогда.

Косвенно возможные проблемы с газом признал и бывший глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, который на днях предложил переводить центральное отопление с природного газа на электроэнергию.

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Бензин давит на цену дров

Традиционно в конце весны-начале лета можно купить дрова чуть ли не в два раза дешевле, чем во время отопительного сезона. Цены в это время должны падать из-за низкого спроса со стороны населения. Но в этом году дрова хоть и продают чуть дешевле, чем зимой, но их стоимость все еще остается высокой.

Накануне прошлого отопительного сезона цены на дубовые дрова подскочили в зависимости от региона до 1,8-2,2 тыс. грн за кубометр. По окончанию сезона они снизились, но минимально.

"Из-за войны уменьшилось количество рубок и сейчас у нас меньше дров на продажу. Дуба у нас сейчас нет вообще, а из твердых пород есть только ольха и береза. По сравнению с прошлым сезоном, дизельное топливо сильно подорожало, все это влияет на стоимость продукции. Стоимость кубометра колотых дров сейчас от 1700 грн за кубометр и, наверное, дешеветь не будет", – рассказали нам в одном из лесничеств Киевской области.

В еще одном месте нам озвучили похожие цены, но попросили отдельно оплатить 10 литров топлива за доставку. А еще у одного продавца мы нашли дубовые дрова по 1700 грн за кубометр, но такая цена действует при заказе от 10 кубометров. То есть за раз надо выложить 17 тысяч гривен. Обычно такой объем дров уходит на отопление дома площадью 100 квадратов за весь зимний сезон.

Не дешевеют и топливные пеллеты. В начале прошлого сезона они подорожали до 6-7 тысяч грн за тонну. Сейчас их продают от 6 тысяч грн за тонну сосновых и от 6,5 тысяч грн за тонну пеллет из твердых пород древесины. На сезон люди обычно покупают 3-4 тонны для того, чтобы пользоваться твердотопливным котлом. То есть такое отопление будет стоить от 18-20 тысяч грн за сезон.

Продавцы признают, что при таких ценах на древесное топливо многим людям будет дешевле отапливать свое жилище газом. Особенно если тарифы для населения останутся прежними. Более-менее утепленный стометровый частный дом в сезон требует от 1,5 тысячи кубометров газа для отопления. Стоит голубое топливо около 10 грн за кубометр даже с учетом доставки, что обходится в 15 тысяч грн, что даже дешевле дровяного отопления.

При этом такие высокие цены остаются из-за того, что многие надеются на спрос со стороны бизнеса.

"В прошлом году нашими основными покупателями были бизнесмены. После того как резко подорожал газ для промышленности, многие небольшие компании перешли на отопление цехов и производственных площадей твердым топливом. Но что будет со спросом со стороны бизнеса в этом году, мы пока прогнозировать не можем", – признались нам в одной из компаний, которая занимается продажей топлива для котлов.

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