Українцям радять запастися дровами: скільки коштуватиме опалення цього сезону

Чиновники кажуть, що газу може не вистачити та радять переходити на тверде паливо

Розповідаємо, скільки коштує прожити зиму на дровах / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Уряд запевняє, що наступного опалювального сезону ціна на газ для підприємств ТКЕ та населення не підвищуватиметься. Тому тарифи на тепло та гарячу воду мають залишитися незмінними. Але в умовах війни є побоювання, що газу може не вистачити. Тому деякі чиновники вже радять громадянам встановлювати твердопаливні котли та закуповувати дрова на зиму.

"Сьогодні" розбиралися, якою є загроза нестачі газу і скільки коштує прожити зиму на дровах.

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Побоювання чиновників

Попри те, що до початку опалювального сезону ще понад чотири місяці, чиновники вже ламають голову над тим, як підготуватися до нього в умовах війни. Одним із перших, хто озвучив проблему, став голова Волинської облради Григорій Недопад.

"Підвищення цін на енергоносії – ще одна тривожна ситуація, яка турбує громади в умовах обмеженого бюджету. Вже сьогодні можна прогнозувати, що зима справді буде важка, тому, по можливості, до початку опалювального сезону в громадах слід додатково встановлювати твердопаливні котельні, де це можливо, та готувати стратегічні запаси дров і торфобрикету", – заявив Недопад.

Не виключено, що і громадянам, які мають печі або твердопаливні котли, краще мати запас дров на зиму. Адже кілька тижнів тому міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна знижуватиме споживання газу до рівня власного видобутку.

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Тобто в уряді планують знизити споживання палива до 19-20 млрд кубометрів. І експерти кажуть, що за умов зупинки промисловості та від'їзду частини населення за кордон, можливо, вдасться протягнути сезон на власних запасах. Але для більшої впевненості краще все-таки придбати кілька мільярдів кубометрів.

Крім того, не виключено, що Росія ближче до опалювального сезону відкриє другий газовий фронт та почне знижувати обсяги транзиту через українську ГТС. У такій ситуації також можуть спостерігатися проблеми з постачанням уже всередині України. Тому альтернативна система опалення в приватних будинках цього опалювального сезону може бути актуальною як ніколи.

Побічно можливі проблеми з газом визнав і колишній голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв, який днями запропонував перевести центральне опалення з природного газу на електроенергію.

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Бензин тисне на ціну дров

Традиційно наприкінці весни-початку літа можна купити дрова мало не вдвічі дешевше, ніж під час опалювального сезону. Ціни в цей час мають падати через низький попит з боку населення. Але цього року дрова хоч і продають трохи дешевше, ніж узимку, але їхня вартість все ще залишається високою.

Напередодні минулого опалювального сезону ціни на дубові дрова підскочили залежно від регіону до 1,8-2,2 тисячі грн за кубометр. Після закінчення сезону вони знизилися, але мінімально.

"Через війну зменшилася кількість рубок і зараз у нас менше дров на продаж. Дуба в нас зараз немає взагалі, а з твердих порід є лише вільха та береза. Порівняно з минулим сезоном дизельне пальне дорожчало, все це впливає на вартість продукції. Вартість кубометра колотих дров зараз від 1700 грн за кубометр і, напевно, дешевшати не буде", – розповіли в одному з лісництв Київської області.

Ще в одному місці нам озвучили схожі ціни, але попросили окремо сплатити 10 літрів пального за доставку. А ще в одного продавця ми знайшли дубові дрова по 1700 грн за кубометр, але така ціна діє при замовленні від 10 куб. Тобто за раз треба викласти 17 тисяч гривень. Зазвичай такий обсяг дров витрачається на опалення будинку площею 100 квадратів за весь зимовий сезон.

Не дешевшають і паливні пелети. На початку минулого сезону вони подорожчали до 6-7 тисяч грн за тонну. Зараз їх продають від 6 тисяч грн за тонну соснових та від 6,5 тисячі грн за тонну пелет із твердих порід деревини. На сезон люди зазвичай купують 3-4 тонни для того, щоб користуватися твердопаливним котлом. Тобто таке опалення коштуватиме від 18-20 тисяч грн за сезон.

Продавці визнають, що за таких цін на деревне паливо багатьом людям дешевше опалювати своє житло газом. Особливо якщо тарифи для населення залишаться незмінними. Більш-менш утеплений стометровий приватний будинок у сезон вимагає від 1,5 тисячі кубометрів газу для опалення. Коштує блакитне паливо близько 10 грн за кубометр навіть з урахуванням доставки, що коштує 15 тисяч грн, що навіть дешевше за дров'яне опалення.

При цьому такі високі ціни залишаються через те, що багато хто сподівається на попит з боку бізнесу.

"Минулого року нашими основними покупцями були бізнесмени. Після того як різко подорожчав газ для промисловості, багато невеликих компаній перейшли на опалення цехів та виробничих площ твердим паливом. Але що буде з попитом з боку бізнесу цього року, ми поки що прогнозувати не можемо", – зізналися нам в одній із компаній, яка займається продажем палива для котлів.

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