ПриватБанк предупредил украинцев об опасной схеме – что придумали аферисты

В ПриватБанке предупредили украинцев о мошенниках, которые снова пытаются нажиться на чужом горе.
Об этом пишет пресс-служба банка.
В Telegram-каналах распространяется информация о выплатах для украинцев от всех возможных организаций: ООН, ЕС, ПриватБанка, "Дії", и даже НАТО.
"Мошенники предлагают клиентам перейти по ссылке на фишинговый сайт и пройти опрос (заполнить персональные данные и данные банковских карт) для получения помощи", – рассказывают в банке.
Никогда не переходите по таким ссылкам, поскольку да аферисты украдут ваши деньги.
Как распознать мошенников?
В условиях войны, когда украинцам действительно помогают многие организации и учреждения сложно отличить настоящие ссылки от фишинговых, однако несколько правил для клиентов ПриватБанка все же есть:
- во-первых, ПриватБанк не создавал каналы и боты для выплат в телеграмме или других мессенджерах;
- для выплат работники банка не просят конфиденциальные данные, в том числе номера карт, PIN-коды и пароли.
"Не переходите по сомнительным ссылкам. Безопасные сайты содержат значок замка возле адреса, в мошеннических его не будет. Кроме того, такие сайты будут мимикрировать под сайты банка", – рассказывают украинцам.
Кроме этого заметьте, что все выплаты от международных организаций, осуществляемых через ПриватБанк, можно найти только на этой страницы.
"Сегодня" ранее писали, кому из клиентов ПриватБанка могут заблокировать карту и рассказывали, какие еще важны изменения ждут клиентов финучреждения.