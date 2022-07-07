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Приманка для мошенников? Чем для клиента ПриватБанка обернулось открытие карты

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 июля, 07:40
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Рассказываем, что произошло с клиентом ПриватБанка, и как мошенники устроили охоту на его деньги
Какие проблемы возникли у клиента ПриватБанка с виртуальной картой
Какие проблемы возникли у клиента ПриватБанка с виртуальной картой / Фото: Getty Images, пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

Для клиентов ПриватБанка доступна диджитал-карта, которая идентична обычным, но доступна только в смартфоне и не имеет физического пластикового соответствия. Однако у одного пользователя возникли с ней проблемы.

Как он несколько раз едва не потерял деньги, мужчина описал на специализированном сайте "Минфин".

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Мошенники устроили охоту

Два месяца назад клиент открыл диджитал-карту. Однако в течение этого времени мошенники уже дважды пытались списать деньги через сервис Amazon.

"После первой попытки (ориентировочно в середине июля 2022 года) банк автоматически заблокировал карту. Но это не помогло. 6 июля 2022 года была снова предпринята попытка мошеннического списания средств на сумму 186 долларов", – объяснил мужчина.

Как сообщил ему сотрудник банка, карточка привязана к сервису Amazon, хотя и клиент им никогда не пользовался. Более того, он утверждает, что карту не использовал ни разу, и нигде не вводил никаких ее данных.

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При этом Приват24 не показывает никаких сведений о попытках снять деньги.

"На смартфоне было только пуш-сообщение. После чего зашел в приложение, пересмотрел выписку, историю операций и историю сообщений в приложении – информации о транзакции нет. При том, что это уже вторая попытка мошеннического списания", – говорится в отзыве.

Что ответили в банке

"Привязка карты на стороннем сайте возможна только в случае, если были введены данные карты: ее номер, срок действия и CVV код, которые доступны для просмотра в личном кабинете Приват24 ее владельцу", – отметили в банке.

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Там добавили, что и в выписке в Приват24 указываются только успешные операции. Если деньги мошенникам украсть не удалось, то и сообщения о списании не будет.

В ПриватБанке отметили, что виртуальная карта имеет такой же уровень защиты, как и пластиковая. И клиенты должны следить за тем, что не вестись на обманы мошенников. Также в банке посоветовали следить за своими подписками на разные сервисы.

"Мы советуем клиентам самостоятельно прекращать подписку, удалять карточку в личном кабинете сайта или обращаться в поддержку сайта, чтобы быть уверенными, что в банк не поступит новый запрос на оплату. Из соображений безопасности карту можно заблокировать или закрыть, чтобы выпустить новую, которая будет уже иметь новые реквизиты", – говорится в сообщении.

ПриватБанк начал очередную программу выплат

Раньше мы рассказывали, что в ПриватБанке начали выплачивать пенсии и выпускать пенсионные карты для военных пенсионеров. Клиенты смогут получить пенсию через ПриватБанк и воспользоваться современными услугами государственного банка.

Кроме того, с июня банк начал выплачивать пособие от международных организаций детям и подросткам. Читайте, кто и как может получить выплаты.

Мы писали и о том, какие новые правила валютообмена будут действовать с 6 июля для клиентов ПриватБанка и Monobank.

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