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Приманка для шахраїв? Чим для клієнта ПриватБанку обернулося відкриття картки

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 липня, 07:40
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Розповідаємо, що сталося з клієнтом ПриватБанку, і як шахраї влаштували полювання на його гроші
Які проблеми виникли в клієнта ПриватБанку з віртуальною карткою
Які проблеми виникли в клієнта ПриватБанку з віртуальною карткою / Фото: Getty Images, прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні

Для клієнтів ПриватБанку доступна діджитал-картка, яка ідентична звичайним, але яка доступна лише в смартфоні і не має фізичного пластикового відповідника. Однак у одного користувача виникли з нею проблеми.

Як він кілька разів ледь не втратив гроші, чоловік описав на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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Шахраї влаштували полювання

Два місяці тому клієнт відкрив діджитал-картку. Однак протягом цього часу шахраї вже двічі намагалися списати гроші через сервіс Amazon.

"Після першої спроби (орієнтовно в середині липня 2022 року) банк автоматично заблокував картку. Але це не допомогло. 6 липня 2022 року була знову була спроба шахрайського списання коштів на суму 186 доларів", – пояснив чоловік.

Як повідомив йому співробітник банку, картка прив'язана до сервісу Amazon, хоча й клієнт ним ніколи не користувався. Більше того, він стверджує, що картку не використовував ні разу, і ніде не вводив жодних її даних.

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При цьому Приват24 не показує ніяких даних про спроби зняти гроші.

"На смартфоні було тільки пуш-повідомлення. Після чого зайшов у додаток, передивився виписку, історію операцій, та історію повідомлень в застосунку – інформації про транзакцію немає. При тому, що це вже друга спроба шахрайського списання", – ідеться у відгуку.

Що відповіли у банку

"Прив'язка картки на сторонньому сайті можлива лише в разі, якщо були введені дані картки: її номер, строк дії та CVV код, які доступні для перегляду в особистому кабінеті Приват24 її власнику", – зазначили в банку.

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Там додали, що і в виписці у Приват24 зазначаються лише успішні операції. Якщо гроші шахраям викрасти не вдалось, то і повідомлення про списання не буде.

У ПриватБанку наголосили, що віртуальна картка має такий же рівень захисту, як і пластикова. І клієнти також мають слідкувати за тим, що не вестися на обмани шахраїв. Також у банку порадили слідкувати за своїми підписками на різні сервіси.

"Ми радимо клієнтам самостійно припиняти підписку, видаляти картку в особистому кабінеті сайту чи звертатись в підтримку сайту, щоб бути певними, що до банку не надійде новий запит на оплату. З міркувань безпеки картку можна заблокувати або закрити, щоб випустити нову, яка матиме вже нові реквізити", – ідеться в повідомленні.

ПриватБанк розпочав чергову програму виплат

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку розпочали виплачувати пенсії та випускати пенсійні картки для військових пенсіонерів. Клієнти зможуть отримати пенсію напряму через ПриватБанк і скористатися сучасними послугами державного банку.

Крім того, з червня банк почав виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам. Читайте, хто і як може отримати виплати.

Ми писали і про те, які нові правила валютообміну діятимуть з 6 липня для клієнтів ПриватБанку та Monobank.

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