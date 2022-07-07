Деньги будут блокировать не всем? Почему клиенты ПриватБанка могут выдохнуть спокойно

В банке объяснили, почему не нужно волноваться по поводу проверок финансового мониторинга

Банк будет делать все возможное, чтобы клиенты не испытывали неудобств в работе / Фото: Getty Images, РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк не всегда требует подтверждение доходов клиента, даже если они превышают 500 тыс. грн.

Как информируют в учреждении, волноваться по поводу проверок финансового мониторинга как во время военного положения, так и в мирные времена нет причины, поскольку более 99% платежей и переводов клиентов не требует дополнительного подтверждения от клиента.

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Так, в банке разработана и внедрена современная автоматизированная система, позволяющая минимизировать обращение к клиентам и призвана выявлять те операции, которые могут представлять риск для клиентов и банка.

То есть только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделении, так и онлайн.

Какие средства не проходят контроль

Не проходят контроль средства, направленные:

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на поддержку ВСУ;

на благотворительные организации;

на волонтёрские программы.

"При условии понятного для Банка источника происхождения дохода Клиенту, как к примеру – получения заработной платы или бонусов, ни какие вопросы не будут подниматься", — заметили в банке.

Ограничение от ПриватБанка

Напомним, ПриватБанк ввел ограничение на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.

Речь об обороте в 500 тыс. грн. в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента будут приглашены источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

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"Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через "Приват24", Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — отметили в ПриватБанке.

Напомним, что 27 июня банк сообщил, что начинает выплачивать денежную помощь от международных организаций детям и подросткам.

Раньше мы рассказывали, как клиентка ПриватБанка потеряла 200 тыс. грн со своей карты.