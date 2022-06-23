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Месяц жизни в Эстонии — сколько стоят продукты, транспорт и жилье

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 12:21
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Рассказываем, сколько стоит месяц проживания в Эстонии
В Эстонии достаточно дорогая стоимость жилья
В Эстонии достаточно дорогая стоимость жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Немаленькое количество украинцев с начала войны в качестве временного убежища выбрало Эстонию, кто-то даже выразил желание остаться там.

Так что сайт "Сегодня" расскажет, сколько стоит месяц проживания в этой стране.

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Заметим, если не учитывать стоимость жилья, то проживание двух человек со средним уровнем потребностей обойдется в 25,3 тыс. грн ориентировочно.

Цены на продукты

Некоторые продукты в Эстонии дороже, чем в Украине, некоторые более дешевые. Для сравнения мы выбрали обновленные в июне статистические данные о стоимости товаров в Эстонии hikersbay и обновленные в июне данные Минфина.

Сравнительная таблица стоимости продуктов в Эстонии и Украине
Продукт Цена продукта в Эстонии Цена продукта в Украине
Молоко 1л 24 грн 35,11 грн
Буханка белого хлеба 27 грн 26,15 грн
Белый рис, 1 кг 45 грн 58,87 грн
Яйца, 10 шт 42,5 грн 27,82 грн
Твердый творог, 1 кг 217 грн 331,57 грн
Филе куриное, 1 кг 170,54 грн 129,54 грн
Говяжья вырезка, 1 кг 250,99 грн 246,39 грн
Яблоки, 1 кг 44 грн 12,55 грн
Бананы, 1 кг 33 грн 43,79 грн
Картофель, 1 кг 20 грн 10,52 грн

Стоит отметить, что пачка сигарет в Эстонии в среднем стоит 154 грн, бутылка вина – 218 грн.

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Чашка капучино в кафе обойдется вам в 86 грн, а в целом питание в недорогом ресторане на одного обойдется в среднем 311 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтом Airbnb. В целом стоимость аренды в Эстонии достаточно дорогая. Если рассматривать цены в среднем по всей стране, то можно сделать такой вывод о долгосрочной аренде:

  • однокомнатная квартира в центре города будет стоить 13 тыс. грн;
  • однокомнатная квартира дальше от центра – 9,1 тыс. грн;
  • трехкомнатная квартира в центре города 20,8 тыс. грн;
  • трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 14,5 тыс. грн.

Если речь идет о краткосрочной аренде, то, по данным Airbnb, снять квартиру в столице Таллине в месяц обойдется от 1,5 тыс. долларов (52,5 тыс. грн)

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Стоимость аренды в Таллине
Стоимость аренды в Таллине / Фото: скриншот

Коммунальные услуги стоят в среднем 5,4 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Одноразовый билет на общественный транспорт, по данным traveltables, будет стоить в эквиваленте 47,7 грн, проездной на месяц – 524 грн.

Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 79 грн, каждый следующий километр – 19,04 грн. Стоимость 1 л бензина – 37,27 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин – 1,07 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем в 589 грн в месяц.

Работа для украинцев

Найти работу можно на сайте Jooble, layboard и т. д..

Сейчас в Эстонии предлагают следующие вакансии для украинцев:

Какую помощь предлагает Эстония переселенцам?

Среди основных пунктов:

  • помощь с поиском работы;
  • помощь с устройством детей в сады и школы;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте при наличии удостоверения переселенца из Украины;
  • бесплатное открытие банковского счета;
  • бесплатное обучение для украинских студентов на четырех факультетах изобразительного искусства, дизайна, архитектуры и художественной культуры, пока ситуация в их стране не стабилизируется.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польше, Словакии, Венгрии, Молдове, Румынии, Германии, Болгарии, Чехии, Канаде, Италии, Испании и Турции.

Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.

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