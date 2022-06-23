Місяць життя в Естонії — скільки коштують продукти, транспорт та житло

Чимала кількість українців з початку війни як тимчасовий прихисток обрала Естонію, хтось навіть висловив бажання залишитися там.
Тож сайт "Сьогодні" розповість, скільки коштує місяць проживання в цій країні.
Зауважимо, якщо не враховувати вартість житла, то загалом для проживання двох осіб із середнім рівнем потреб обійдеться в 25,3 тис. грн орієнтовно.
Ціни на продукти
Деякі продукти в Естонії дорожчі, ніж в Україні, деякі дешевші. Для порівняння ми вибрали оновлені у червні статистичні дані про вартість товарів в Естонії hikersbay та оновлені у червневі дані Мінфіну.
|Продукт
|Ціна продукту в Естонії
|Ціна продукту в Україні
|Молоко, 1 л
|24 грн
|35,11 грн
|Буханець білого хліба
|27 грн
|26,15 грн
|Білий рис, 1 кг
|45 грн
|58,87 грн
|Яйця, 10 шт
|42,5 грн
|27,82 грн
|Твердий сир, 1 кг
|217 грн
|331,57 грн
|Філе куряче, 1 кг
|170,54 грн
|129,54 грн
|Яловича вирізка, 1 кг
|250,99 грн
|246,39 грн
|Яблука, 1 кг
|44 грн
|12,55 грн
|Банани, 1 кг
|33 грн
|43,79 грн
|Картопля, 1 кг
|20 грн
|10,52 грн
Варто зазначити, що пачка цигарок в Естонії у середньому коштує 154 грн, пляшка вина – 218 грн.
Чашка капучино в кафе обійдеться вам у 86 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме в середньому 311 грн.
Вартість оренди житла
Для пошуку житла ви можете скористатися сайтом Airbnb. Загалом вартість оренди в Естонії доволі дорога. Якщо розглядати ціни в середньому по всій країні, то можна зробити висновок про довготривалу оренду:
- однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме 13 тис. грн;
- однокімнатна квартира далі від центру - 9,1 тис. грн;
- трикімнатна квартира в центрі міста - 20,8 тис. грн;
- трикімнатна далі від центру – орієнтовно 14,5 тис. грн.
Якщо йдеться про короткострокову оренду, то, за даними Airbnb, зняти квартиру в столиці Таллінні на місяць коштуватиме від 1,5 тис. доларів (52,5 тис. грн)
Комунальні послуги коштують у середньому 5,4 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, разом з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).
Громадський транспорт та мобільний звʼязок
Одноразовий квиток на громадський транспорт, за даними traveltables, коштуватиме в еквіваленті 47,7 грн, проїзний на місяць – 524 грн.
Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 79 грн, кожен наступний кілометр - 19,04 грн. Вартість 1 л бензину – 37,27 грн у середньому.
Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв - 1,07 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому у 589 грн на місяць.
Робота для українців
Знайти роботу можна на сайті Jooble, layboard тощо.
Наразі в Естонії пропонують такі вакансії для українців:
- зварник (до 2000 євро або 62 тис. грн);
- різноробочий (1200 євро або 37,2 тис. грн);
- маляр (1900 євро або 58,9 тис. грн);
- водій-міжнародник (до 2000 євро або 62 тис. грн).
Яку допомогу пропонує Естонія?
Серед основних пунктів:
- допомога з пошуком роботи;
- допомога з влаштуванням дітей у садочки та школи;
- безкоштовний проїзд у громадському транспорті за наявності посвідчення біженця з України;
- безкоштовне відкриття банківського рахунку;
- безкоштовне навчання для українських студентів на чотирьох факультетах образотворчого мистецтва, дизайну, архітектури та художньої культури, поки ситуація в їхній країні не стабілізується.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії, Німеччині, Болгарії, Чехії, Канаді, Італії, Іспанії та Туреччині.
Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.