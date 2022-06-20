Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Одна из стран ЕС отказалась от импорта из России – что перестанут покупать совсем скоро

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 июня, 17:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие товары из России больше не попадут на полки супермаркетов в одной из европейских стран
Европейцы не хотят финансово поддерживать войну в Украине
Европейцы не хотят финансово поддерживать войну в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 10 июля в Эстонии введут запрет на продукты, сделанные в РФ либо экспортируемые из России.

Как сообщили на сайте Налогово-таможенного департамента Эстонии, таким образом должны снизить доход агрессора от продажи товаров, ведь свои средства РФ направляет на войну в Украине.

Реклама

Один из главных запретов касается российского алкоголя с содержанием спирта до 80% – это пиво, вино, водка, виски, ликер и большинство других алкогольных напитков. В перечне также древесина и изделия из нее, древесный уголь, мебель, удобрения, пневматические шины.

Среди прочего – раки в любом виде, икра и ее заменители, денатурированный этиловый спирт, отходы производства крахмала, сахара и другого сырья, разные виды цемента, химикаты, разные виды стекла, бутылок, стекловолокно, серебро, алюминиевые плиты, двигатели, пассажирские суда, буксиры и т.д.

Как пояснил глава эстонской таможни Ээрик Хелдна, ограничения касаются не только предпринимателей, но и обычных пассажиров. Если кого-нибудь поймают на нарушении, придется отвечать перед законом. Впервые человека, возможно, отпустят с предупреждением, но при повторных ситуациях дело может дойти до суда. Ограничения касаются даже 10 литров пива или 125 г икры из РФ.

Реклама

"Действуют ограничения и на экспорт в Россию. Попытка перемещения в РФ бытовой электроники стоимостью свыше 750 евро обречена на провал и личность развернут на границе", – добавил Хелдна.

"Аэрофлот" без ценнейшего

Пока европейцы вводят изменения без российских товаров, в РФ дефицит и санкции отражаются даже в крупных компаниях. В "Аэрофлоте" начали считать каждый рулон туалетной бумаги и бумажных платков и полотенец.

В начале июня был введен "эксперимент" – бортпроводники должны считать туалетную бумагу на рейсах в Турцию. Пассажиры, летящие в Анталию или Стамбул, до последнего будут пользоваться одним рулоном. А если будут остатки, их бережно опечатают, сосчитают и вернут в аэропорту с соответствующими документами.

Реклама

Примечательно, что раньше таких ограничений у российской компании не было. После получения продукции бортпроводники следили только за тем, чтобы ее было достаточно.

"Сегодня" раньше рассказывали, что ПриватБанк внезапно заблокировал пенсионную карту клиентки, а также писали, сколько стоит растаможивание "евроблях" без акциза и пошлины и с ним.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,69 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит растаможка авто?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20535.66

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1119.22

Litecoin (LTC)

52.05

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять