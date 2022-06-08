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У скільки обійдеться життя в Туреччині – вся правда про вартість продуктів, транспорту та житла

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 14:39
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Розповідаємо, скільки коштує місяць проживання в Туреччині
Туреччина на певний перелік товарів має доволі демократичні ціни
Туреччина на певний перелік товарів має доволі демократичні ціни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну чимало українців, які шукали прихистку за кордоном, виїхало до Туреччини. Теплий клімат та відносно недороге життя робить цю країну популярним напрямком не тільки для туризму, але й для облаштування свого подальшого життя.

Тож сайт "Сьогодні" розповість, скільки коштує місяць проживання в Туреччині.

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Спершу зазначимо, що на двох осіб із середнім рівнем потреб вартість одного місяця обійдеться орієнтовно в 305 доларів (10,7 тис. грн приблизно), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Вартість продуктів в Туреччині доволі низька, позиції дешевші, ніж в Україні. Для порівняння вартості ми вибрали оновлені в березні статистичні дані про вартість товарів в Туреччині TravelTables та оновлені травневі дані Мінфіну.

Порівняльна таблиця вартості продуктів в Туреччині та Україні
ПродуктЦіна продукту в ТуреччиніЦіна продукту в Україні
Молоко, 1 л8,85 грн32,90 грн
Буханець білого хліба5,09 грн22,70 грн
Білий рис, 1 кг19,04 грн53,03 грн
Яйця, 10 шт17,6 грн31 грн
Твердий сир, 1 кг62,75 грн305,90 грн
Філе куряче, 1 кг42,90 грн119,90 грн
Яловича вирізка, 1 кг154,18 грн239,48 грн
Яблука, 1 кг10,73 грн13,09 грн
Банани, 1 кг20,65 грн47,90 грн
Картопля, 1 кг6,17 грн11,88 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок в Туреччині в середньому коштує 41,29 грн, пляшка вина – 95,46 грн.

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Чашка капучино в кафе обійдеться вам у 24,94 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме в середньому 64 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтом Airbnb. До слова, ціни доволі демократичні. Орендувати на місяць кімнату в квартирі в столиці Анкарі можна від 130 до 200 доларів (4,5 тис. грн – 7 тис. грн), а саму квартиру – до 800 дол. (28 тис. грн).

Вартість житла в Анкарі
Вартість житла в Анкарі / Фото: скріншот

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Якщо оцінювати середні ціни на довготривалу оренду квартир у містах Туреччини, то можемо сказати:

  • однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме 4 тис. грн;
  • однокімнатна квартира далі від центру - 2,3 тис. грн;
  • трикімнатна квартира в центрі міста - 7,3 тис. грн;
  • трикімнатна далі від центру – орієнтовно 4,2 тис. грн.

Комунальні послуги коштують у середньому 939 грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Одноразовий квиток на громадський транспорт коштуватиме в еквіваленті 8,3 грн, проїзний на місяць – 572 грн.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 11 грн, кожен наступний кілометр - 8,31 грн. Вартість 1 л бензину – 16,63 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв - 1,61 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому у 204,6 грн на місяць.

Робота для українців

Знайти роботу можна на сайті Jooble, amountwork.

Наразі в Туреччині пропонують такі вакансії для українців:

Умови вʼїзду українців, які звертаються за отриманням притулку в Туреччині

Віза для громадян України, за даними 4refugees.info, не потрібна. Однак варто при собі мати такі документи:

  • для дорослих – якщо є у наявності, подати компетентним органам під час реєстрації документи, що посвідчують особу та проїзні документи. Якщо відсутні документи, що посвідчують особу заявника на момент реєстрації, для встановлення особи використовується інформація, отримана в результаті зіставлення персональних даних та розслідування. У разі, якщо в результаті розслідування зі встановлення особи також не буде отримана інформація, інформація вноситься зі слів заявника;
  • для неповнолітніх – до дорослих та неповнолітніх застосовуються однакові умови.

Особі, яка звернулась за міжнародним захистом, дозволяється залишатися у країні до прийняття рішення щодо її міжнародного захисту. Якщо рішення буде позитивним, такій особі надається статус біженця.

Розгляд заяви повинен бути завершений не пізніше, ніж через шість місяців з дати її реєстрації Головним управлінням. Якщо рішення не може бути прийняте протягом цього терміну, заявнику повідомляється про це. Особам, яким надано статус біженця, видається документ, що посвідчує особу, з ідентифікаційним номером.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії, Німеччині, Болгарії, Чехії, Канаді та Італії.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.

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