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Во сколько обойдется жизнь в Турции – вся правда о стоимости продуктов, транспорта и жилья

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 14:39
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Рассказываем, сколько стоит месяц проживания в Турции
Турция на определенный перечень товаров имеет довольно демократичные цены
Турция на определенный перечень товаров имеет довольно демократичные цены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны многие украинцы, которые искали убежища за границей, выехали в Турцию. Теплый климат и относительно недорогая жизнь делает эту страну популярным направлением не только для туризма, но и для обустройства своей дальнейшей жизни.

Так что сайт "Сегодня" расскажет, сколько стоит месяц проживания в Турции.

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Сначала отметим, что на двоих со средним уровнем потребностей стоимость одного месяца обойдется ориентировочно в 305 долларов (10,7 тыс. грн примерно), без учета стоимости жилья.

Цены на продукты

Стоимость продуктов в Турции достаточно низкая, позиции дешевле, чем в Украине. Для сравнения стоимости мы выбрали обновленные в марте статистические данные о стоимости товаров в Турции TravelTables и обновленные майские данные Минфина.

Сравнительная таблица стоимости продуктов в Турции и Украине
Продукт Цена продукта в Турции Цена продукта в Украине
Молоко, 1л 8,85 грн 32,90 грн
Буханка белого хлеба 5,09 грн 22,70 грн
Белый рис, 1 кг 19,04 грн 53,03 грн
Яйца, 10 шт 17,6 грн 31 грн
Твердый творог, 1 кг 62,75 грн 305,90 грн
Филе куриное, 1 кг 42,90 грн 119,90 грн
Говяжья вырезка, 1 кг 154,18 грн 239,48 грн
Яблоки, 1 кг 10,73 грн 13,09 грн
Бананы, 1 кг 20,65 грн 47,90 грн
Картофель, 1 кг 6,17 грн 11,88 грн

Стоит отметить, что пачка сигарет в Турции в среднем стоит 41,29 грн, вина - 95,46 грн.

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Чашка капучино в кафе обойдется вам в 24,94 грн, а в целом питание в недорогом ресторане на одного обойдется в среднем 64 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтом Airbnb. К слову, цены достаточно демократичные. Арендовать в месяц комнату в квартире в столице Анкаре можно от 130 до 200 долларов (4,5 тыс. грн – 7 тыс. грн), а саму квартиру – до 800 дол. (28 тыс. грн.).

Стоимость жилья в Анкаре
Стоимость жилья в Анкаре / Фото: скриншот

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Если оценивать средние цены на долгосрочную аренду квартир в городах Турции, то можем сказать:

  • однокомнатная квартира в центре города будет стоить 4 тыс. грн;
  • однокомнатная квартира подальше от центра – 2,3 тыс. грн;
  • трехкомнатная квартира в центре города – 7,3 тыс. грн;
  • трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 4,2 тыс. грн.

Коммунальные услуги стоят в среднем 939 грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Одноразовый билет на общественный транспорт будет стоить в эквиваленте 8,3 грн, проездной в месяц – 572 грн.

Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 11 грн, каждый последующий километр – 8,31 грн. Стоимость 1 л бензина – 16,63 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин – 1,61 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем в 204,6 грн в месяц.

Работа для украинцев

Найти работу можно на сайте Jooble, amountwork.

Сейчас в Турции предлагают следующие вакансии для украинцев:

Условия въезда украинцев, которые обращаются за получением убежища в Турции

Виза для граждан Украины, по данным 4refugees.info, не требуется. Однако следует при себе иметь следующие документы:

  • для взрослых – если есть в наличии, подать компетентным органам при регистрации документы, удостоверяющие личность и проездные документы. Если отсутствуют документы, удостоверяющие личность заявителя на момент регистрации, для установления личности используется информация, полученная в результате сопоставления персональных данных и расследования. В случае если в результате расследования по установлению личности также не будет получена информация, информация вносится со слов заявителя;
  • для несовершеннолетних – к взрослым и несовершеннолетним применяются одинаковые условия.

Лицу, обратившемуся за международной защитой, разрешается оставаться в стране до принятия решения по его международной защите. Если решение будет положительным, такому человеку присваивается статус беженца.

Рассмотрение заявления должно быть завершено не позднее чем через шесть месяцев с даты его регистрации Главным управлением. Если решение не может быть принято в течение этого срока, заявителю уведомляется об этом. Лицам, которым предоставлен статус беженца, выдается документ, удостоверяющий личность, с идентификационным номером.

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польше, Словакии, Венгрии, Молдове, Румынии, Германии, Болгарии, Чехии, Канаде и Италии.

Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.

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