Гривня резко сдала позиции: НБУ рассчитал новый курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 25 января:
|24.01
|25.01
|Изменение
|1 доллар США
|28,32 грн
|28,37 грн
|+0,05
|1 евро
|32,11 грн
|32,05 грн
|-0,06
По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 24 января, курс доллара вырос на 5 копеек, а евро, наоборот, упал на 6 копеек.
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По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, зарубежные инвесторы продолжают выводить дивиденды в свои материнские юрисдикции, что создает дополнительный спрос на иностранную валюту. Эксперт напомнил, что НБУ повысил учетную ставку до 10%.
Нацбанк таким образом пытается снизить темпы роста потребительской инфляции, и этот показатель намного выше, чем прогнозировалось.
По мнению эксперта, на этой неделе, с 24 по 28 января, американский доллар укрепится относительно гривни и будет держаться на отметке 28,65 грн, а евро вырастет до 32,45 грн.
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