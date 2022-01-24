Гривня резко сдала позиции: НБУ рассчитал новый курс доллара

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 25 января

Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 25 января:

24.01 25.01 Изменение 1 доллар США 28,32 грн 28,37 грн +0,05 1 евро 32,11 грн 32,05 грн -0,06

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 24 января, курс доллара вырос на 5 копеек, а евро, наоборот, упал на 6 копеек.

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Что будет с курсом доллара в ближайшее время?

По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, зарубежные инвесторы продолжают выводить дивиденды в свои материнские юрисдикции, что создает дополнительный спрос на иностранную валюту. Эксперт напомнил, что НБУ повысил учетную ставку до 10%.

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Нацбанк таким образом пытается снизить темпы роста потребительской инфляции, и этот показатель намного выше, чем прогнозировалось.

По мнению эксперта, на этой неделе, с 24 по 28 января, американский доллар укрепится относительно гривни и будет держаться на отметке 28,65 грн, а евро вырастет до 32,45 грн.

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