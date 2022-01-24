Гривня різко здала позиції: НБУ розрахував новий курс долара

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 25 січня:
|24.01
|25.01
|Зміна
|1 долар США
|28,32 грн
|28,37 грн
|+0,05
|1 євро
|32,11 грн
|32,05 грн
|-0,06
Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 24 січня, курс долара зріс на 5 копійок, а євро, навпаки, впав на 6 копійок.
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За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, закордонні інвестори продовжують виводити дивіденди у свої материнські юрисдикції, що створює додатковий попит іноземну валюту. Експерт нагадав, що НБУ підвищив облікову ставку до 10%.
Нацбанк у такий спосіб намагається знизити темпи зростання споживчої інфляції, і цей показник набагато вищий, ніж прогнозували.
На думку експерта, цього тижня, з 24 по 28 січня, американський долар зміцниться щодо гривні й триматиметься на позначці 28,65 грн, а євро зросте до 32,45 грн.
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