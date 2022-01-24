Гривня різко здала позиції: НБУ розрахував новий курс долара

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 25 січня

Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 25 січня:

24.01 25.01 Зміна 1 долар США 28,32 грн 28,37 грн +0,05 1 євро 32,11 грн 32,05 грн -0,06

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 24 січня, курс долара зріс на 5 копійок, а євро, навпаки, впав на 6 копійок.

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Що буде з курсом долара найближчим часом?

За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, закордонні інвестори продовжують виводити дивіденди у свої материнські юрисдикції, що створює додатковий попит іноземну валюту. Експерт нагадав, що НБУ підвищив облікову ставку до 10%.

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Нацбанк у такий спосіб намагається знизити темпи зростання споживчої інфляції, і цей показник набагато вищий, ніж прогнозували.

На думку експерта, цього тижня, з 24 по 28 січня, американський долар зміцниться щодо гривні й триматиметься на позначці 28,65 грн, а євро зросте до 32,45 грн.

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