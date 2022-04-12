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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Евро и злотый резко развернулись – что происходит с гривней

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 09:44
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Рассказываем, какой курс иностранных валют рассчитал Национальный банк на 12 апреля
Евро и злотый выросли в цене
Евро и злотый выросли в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на вторник, 12 апреля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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По сравнению с предыдущим банковским днем евро резко развернулся и прибавил в цене 12 копеек. Официальный курс единой европейской валюты составляет 31,90 грн.

Курс злотого тоже начал расти, но поднялся всего на две копейки, до 6,86 грн.

Вместо этого курс доллара остается замороженным до конца войны и составляет 29,25 грн.

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Доллар на черном рынке

Несмотря на то, что официальный курс заморожен, черном рынке торговля идет очень активно, доллар можно продать, так и купить.

Правда курс здесь далек, от официального и может доходить аж до 34 грн/долл.

Среднее значение курса продаж составляет 32,07, а курс покупки как всегда ниже продажи и в среднем составляет 31,74 грн.

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Также курс зависит от того объема валюты, которую вы пытаетесь продать или купить, и от населенного пункта, в котором проживаете.

После войны, по мнению Виталия Ваврищука из финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), курс доллара будет зависеть от темпов, с которыми НБУ будет открывать валютный рынок и возможности осуществлять валютные интервенции.

"Сегодня" также писали, чего ждать от курса гривны после войны и рассказывали, что будет с долларом в ближайшее время в Украине.

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