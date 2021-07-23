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За полгода жителям Днепропетровской области установили больше 30 тысяч "умных" счетчиков

23 июля 2021 18:57

Ирина Ненько Ирина Ненько

Такие приборы учета помогают экономить на электроэнергии за счет ночного тарифа, который в два раза ниже дневного

Фото: pexels.

Фото: pexels.

В Днепропетровской области по итогам шести месяцев ДТЭК "Днепровские электросети" установил 31 тысячу "умных" счетчиков из запланированных 67 тысяч в этом году.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Умные" счетчики помогают потребителям экономить на электроэнергии за счет ночного тарифа, который в два раза ниже дневного. Средства на установку счетчиков предусмотрены инвестиционной программой ДТЭК "Днепровские электросети" на 2021 год. Потому жителям области не нужно платить за их установку.

"Умные" счетчики автоматически передают показания о потребленной электроэнергии. Тем, кто ими пользуются не нужно дополнительно сообщать оператору системы распределения данные о потребленной электроэнергии через онлайн-сервисы или колл-центр. Кроме того, новые счетчики дают возможность экономить за счет дневного и ночного использования электроэнергии, что может значительно сократить затраты на электричество при активном использовании ночного тарифа*.

"Всего в 2021 году планируется установка 67 тысяч "умных" счетчиков. До конца года общее количество клиентов, которым ДТЭК "Днепровские электросети" поставил умные счетчики, составит 351 тысячу. Установка такого счетчика не предполагает дополнительных затрат со стороны потребителя", – говорят в компании.

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Увеличение инвестиционной программы благодаря переходу на стимулирующий инвестиции RAB-тариф помогло значительно увеличить объемы установки "умных" счетчиков, которые помогают клиентам экономить.

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К концу 2021 года 27% клиентов компании будут пользоваться умными счетчиками, а уже через 9 лет все 100% клиентов без дополнительных доплат получат новые "умные" приборы учета.

Отмечается так же, что замена счетчиков происходит в жилых домах с морально устаревшими счетчиками и низкой точностью учета.

Напомним, в 2020 году НКРЭКУ утвердила новую модель формирования тарифа для операторов систем распределения – RAB-тариф, цель которого стимулировать инвестиции в развитие электросетей.

*Умные счетчики позволяют, по желанию клиентов, пользоваться преимуществами ночного тарифа на электроэнергию, с его условиями можно ознакомиться на сайте НКРЭКУ.

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